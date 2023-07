Bruno Barbieri - 4 hotel: le anticipazioni della puntata di questa sera

Va in onda oggi, giovedì 6 luglio 2023, dalle 21.15 su Sky Uno, l'ultimo appuntamento stagionale con "4 Hotel". Bruno Barbieri fa tappa nella Carnia (Friuli Venezia Giulia). A sfidarsi sono quattro alberghi diffusi, imprese alberghiera situate in un borgo, composte da più case, preesistenti e vicine fra loro.

Bruno Barbieri - 4 hotel: le anticipazioni del 6 luglio

Ultima puntata stagionale di "Bruno Barbieri - 4 hotel", che nell'ultimo ciclo di puntate ha attraversato lo stivale italiano e non solo, spingendosi in due occasioni (Marrakech e Malta) oltre i confini nazionali. L'appuntamento di oggi, 6 luglio, ci porta in luoghi non abbastanza conosciuti, ma proprio per questo motivo tutti da scoprire. Ci troviamo nella Carnia, una zona del Friuli Venezia Giulia, angolo selvaggio delle Alpi, ancora poco frequentato dal turismo di massa. La storia (o la leggenda) racconta che sono nati qui gli alberghi diffusi. Alcuni abitanti di queste zone hanno aperto le loro case per tenere vivi gli antichi borghi e preservare il paesaggio urbano. Nella nuova puntata della produzione Sky Original, realizzata da Banijay Italia, vediamo, dunque, quattro hotel diffusi tra i borghi della Carnia, fortemente caratterizzati dalla tradizione locale, non disdegnando però tocchi moderni.

Storico giudice di "MasterChef Italia", nonché esperto di hôtellerie, Bruno Barbieri alloggia in quattro hotel, valutandone l’accoglienza, lo stile, la pulizia e i servizi, ma anche premiando coloro che sposano idee ecosostenibili. Con lui, a visitare le varie strutture ci sono anche i tre sfidanti di turno, che devono assegnare un voto da 0 a 10 agli avversari. Le categorie da votare sono: location, camera, colazione, servizi e prezzo. Sul finale Bruno Barbieri comunica i suoi voti, che possono confermare o ribaltare la graduatoria provvisoria. Il vincitore riceve un contributo economico da reinvestire nella propria attività.

Ecco chi sono i quattro albergatori protagonisti di questa puntata:

- Sandra, direttrice dell' "Albergo Diffuso Sauris", che sorge al centro delle montagne carniche, nel piccolo paese di Sauris di Sopra. Sandra dirige 32 alloggi, la spa privata e il centro benessere del comune;

- Lorenzo, presidente dell’ "Albergo Diffuso Zoncolan", che gestisce da nove anni. La struttura dispone di 24 alloggi dislocati in tre diversi paesi e distano tutti tra i 5 e i 10 minuti di auto;

- Antonio, presidente dell' "Albergo diffuso Comeglians", fondato dal poeta friulano Leo Zanier. La struttura ha 28 alloggi, un tempo fienili e stalle, sparsi sul territorio e diversi uno dall’altro;

- Silvio, presidente dell’ "Albergo Diffuso Soandri", a Sutrio. Composto da 33 case rimesse a nuovo, fedeli alla tradizione carnica e dedite ad accogliere l'ospite come un compaesano.

Dove vedere “Bruno Barbieri - 4 Hotel” in tv e in streaming (6 luglio 2023)

La nuova puntata di “Bruno Barbieri - 4 Hotel” va in onda oggi, giovedì 6 luglio 2023, dalle 21.15 su Sky Uno. Gli episodi del programma sono inoltre visibili on demand su Sky Go, e in live streaming su NOW, per gli abbonati al servizio.