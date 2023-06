Bruno Barbieri - 4 hotel: le anticipazioni della puntata di questa sera

In onda oggi, giovedì 8 giugno 2023, dalle 21.15 su Sky Uno, il quarto episodio del nuovo ciclo di "Bruno Barbieri - 4 hotel" fa tappa a Trieste. Lo Chef visita quattro strutture che condensano al meglio l'anima della citta: grande attenzione, quindi, al design, alla storia del luogo filtrata però da un'impronta di modernità.

Bruno Barbieri - 4 hotel: le anticipazioni dell' 8 giugno

Lo Chef Bruno Barbier sbarca a Trieste per il suo "4 Hotel", produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia e in onda su Sky Uno. Una città di confine caratterizzata da meravigliose piazze, imponenti palazzi storici e da un mare visibile da panorami di eccezionale bellezza. La città giuliana è rappresentata come luogo di mare, di vento e di caffè storici e qui hanno soggiornato alcuni dei più grandi scrittori del secolo scorso.

Barbieri approda nel capoluogo del Friuli-Venezia Giulia e, da esperto di hôtellerie, visita quattro strutture alberghiere. Oltre a valorizzare, come di consueto, le scelte ecosostenibili compiute dagli albergatori, il conduttore soggiorna in hotel che devono bilanciare bene, attraverso il design, tradizione e modernità. I quattro concorrenti si fermano, insieme allo Chef, in ciascuno degli hotel degli albergatori concorrenti e votano, di volta in volta, cinque categorie, assegnando un voto da 0 a 10: location, camera, colazione, servizi, prezzo. Sul finale Bruno rende pubblici i suoi voti e può confermare o ribaltare la classifica provvisioria. Il vincitore riceve un contributo economico da reinvestire nella propria azienda.

I quattro albergatori - e i rispettivi hotel di Trieste - in gara sono:

- Vittorio, proprietario dell’Urban Design Hotel (ereditato dal padre), primo hotel di design della città, con 49 camere;

- Mauro, proprietario del Victoria Hotel Letterario, hotel a 4 stelle di 44 camere;

- Marco, proprietario di Hotel Città di Parenzo, un hotel di 34 camere;

- Alessandro, proprietario - con i suoi fratelli - dell’hotel YouMe, una struttura di 20 camere.

Dove vedere “Bruno Barbieri - 4 Hotel” in tv e in streaming (8 giugno 2023)

Il nuovo episodio di “Bruno Barbieri - 4 Hotel” va in onda su Sky Uno oggi, giovedì 8 giugno 2023, a partire dalle alle 21.15 su Sky Uno. Le puntate del programma sono disponibili per la visione anche on demand su Sky Go e in live streaming su NOW, per gli abbonati al servizio.