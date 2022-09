Bruno Barbieri - 4 Hotel: anticipazioni nuove puntate

Bruno Barbieri torna su Sky Uno con 4 Hotel: dopo qualche settimana di pausa, il celebre chef riprende il viaggio alla ricerca delle più belle strutture alberghiere della penisola italiana, Quattro nuovi appuntamenti, in onda a partire da domenica 4 settembre. Prima tappa di questo nuovo corso: il Molise. Di seguito, alcune anticipazioni del programma.

Bruno Barbieri - 4 Hotel: nuove puntate

Le prime quattro puntate della quinta edizione di “Bruno Barbieri – 4 Hotel” sono andate in onda in piena estate, dal 30 giugno al 21 luglio. Dopo cinque settimane di pausa lo chef torna più carico che mai con quattro nuovi appuntamenti del suo programma. La formula è quella che si sempre: in ogni puntata quattro strutture alberghiere che condividono l’area geografica si sfidano. Ognuno degli Hotel viene giudicato dai tre albergatori concorrenti, che esprimono di volta in volta un voto per ciascuna delle categorie di riferimento: location, camera, colazione, servizi, prezzo. Alla fine del gioco Bruno Barbieri rende note le sue preferenze, ribaltando o meno il punteggio provvisorio.

Nella prima puntata di questo nuovo ciclo, in onda domenica 4 settembre alle 21:15 su Sky Uno, il programma fa tappa in Molise. Non la più visitata regione della penisola, ma proprio per questo sorprendente nei suoi antichi palazzi e nei tocchi di modernità.

I quattro albergatori pronti a darsi battaglia sono:

- Antonella, direttrice di Borgotufi, albergo diffuso a Castel del Giudice (Isernia).

- Luca, direttore dell’albergo diffuso Antica Dimora Isernia, situato nel centro storico della città.

- Emanuela, artista e proprietaria del Palazzo Cannavina, nel centro storico di Campobasso.

- Teresa, che gestisce con il marito, l’Ulivo bianco un Bed and Breakfast della campagna molisana.

Dove vedere “Bruno Barbieri - 4 Hotel” in tv e in streaming (dal 4 settembre 2022)

Le nuove puntate di “Bruno Barbieri - 4 Hotel” vanno in onda a partire da domenica 4 settembre alle 21.20 su Sky Uno. Gli episodi sono disponibili on demand su Sky Go e in streaming su NOW, per gli abbonati al servizio.