Bruno Barbieri - 4 hotel, da stasera in tv la nuova stagione: le anticipazioni

Bruno Barbieri torna su Sky Uno con "4 Hotel": otto nuovi appuntamenti per un format rimasto invariato ma che presenta, da questa stagione, una grande novità: per la prima volta la gara si sposta anche oltre i confini italiani. In onda oggi, 18 maggio 2023, a partire dalle 21.15, il primo episodio fa tappa a Marrakech.

Bruno Barbieri - 4 Hotel: anticipazioni del 18 maggio

Lo Chef Bruno Barbieri stellato torna sul piccolo schermo con un ciclo di nuove puntate del suo "4 hotel", una produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia che mette in competizione alune strutture alberghiere attraverso una formula ormai: in ciascuna puntata quattro hotel situati sulla stessa area geografica si sfidano, giudicate di volta in volta dai tre albergatori concorrenti. I voti assegnati a ogni hotel vanno da un minimo di 0 a un massimo di 10 e riguardano la location, la camera, la colazione, i servizi e il prezzo. Sul finire della trasmissione Bruno Barbieri esprime i suoi giudizi, ribaltando o meno il punteggio provvisorio.

Per la prima volta, le nuove puntate del programma si spingono al di là del territorio italiano, e più precisamente a Marrakech e a Malta. Bruno Barbieri dedica due tappe speciali del suo viaggio di quest’anno, che per la prima volta oltrepassa i confini italiani arrivando a Marrakech, punto di partenza della sua rotta, e a Malta. Le restanti sei puntate sono ambientate a Firenze, nell'Emilia-Romagna, a Trieste, in Umbria, a Milano e alla Carnia. Barbieri tiene in gran considerazione le scelte ecosostenibili compiute dagli albergatori: il suo “sigillo green” può fare la differenza e spostare gli equilibri.

Si comincia oggi, 18 maggio, con la puntata ambientata a Marrakech (Marocco). Gli albergatori sono 4 italiani che nel Magreb hanno trovato nuova vita. I quattro concorrenti di questo appuntamento sono:

- Lorena, proprietaria, insieme al marito, del Riad Golfame;

- Cinzia, che insieme all’amica Lorella gestisce il Riad Les Ammonites;

- Giorgio, proprietario del Riad K;

- Daniela, che grazie alla sua storia d'amore con il marito Mustafà ha dato vita al Riad El Arco.

Dove vedere “Bruno Barbieri - 4 Hotel” in tv e in streaming (dal 18 maggio 2023)

Le nuove puntate di “Bruno Barbieri - 4 Hotel” vanno in onda a partire da domenica 18 maggio 2023 alle 21.20 su Sky Uno. Gli episodi sono disponibili anche on demand su Sky Go e in live streaming su NOW, per gli abbonati al