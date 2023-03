Bruno Barbieri scende in piazza e taglia i capelli a Edoardo Franco. Il video

Da chef a barbiere. Promessa mantenuta per Bruno Barbieri ed Edoardo Franco, rispettivamente giudice e vincitore della dodicesima edizione di Masterchef Italia terminata in questi giorni. Durante la trasmissione, Barbieri aveva promesso al 26enne che, se avesse vinto, gli avrebbe tagliato i capelli. E così è stato. Una gag avvenuta a Piazza Duomo, a Milano, sotto gli occhi dei passanti esterrefatti. "Bruno Barbiere, vogliamo Bruno Barbiere" ha gridato la folla. Il video è stato poi condiviso dall'account social dello show.

Chi è Edoardo Franco

Con il suo look anni '80, le camicie colorate e un'innata simpatia Edoardo Franco, 26 anni, non solo è il vincitore di della 12esima edizione di Masterchef Italia, ma ha anche conquistato il pubblico italiano con il suo modo di fare e la sua storia. Un diploma in all'istituto alberghiero e qualche anno trascorso all'estero, quando è entrato nel programma di Sky era disoccupato dopo un periodo da rider e anni vissuti tra la Germania, la Svezia ed Edimburgo. La cucina è sempre stata la sua grande passione per questo motivo si era licenziato dal suo impiego come fattorino per provare a seguire il suo sogno, riuscendoci.