Bruno Vespa sbotta contro il Tg1 in diretta: "Non ci annunciano mai"

Aria tesa ultimamente in Rai. Quello tra Milo Infante e Pierluigi Diaco non è l'unico 'braccio di ferro' tra conduttori. A tirarsi su la manica della camicia, ieri sera, anche Bruno Vespa, che ha lanciato la sfida in diretta tv ai colleghi del Tg1, colpevoli di non annunciarlo mai.

Prima di passare la linea al telegiornale, alla fine della prima parte di Porta a Porta, Vespa ha affondato il colpo: "Adesso c'è il Tg1. Io amo il Tg1 e quindi annuncerò sempre il Tg1. Qualche conduttore però non ci ama e quindi finito il Tg1 dicono 'ci vediamo domani', come se la serata fosse finita. Noi invece amiamo il Tg1 e lo annunciamo volentieri. Però preghiamo il Tg1 di stare nei limiti che gli sono stati concordati a livello di tempo, senza fare troppi sforamenti. E questi sforamenti sono quotidiani ormai. Ci vediamo tra poco e quindi linea al Tg1".

Messaggio arrivato forte e chiaro al destinatario, che però evidentemente non ha voluto cedere. Finita l'edizione della notte, infatti, la giornalista ha salutato il pubblico senza nominare né Vespa tantomeno il suo Porta a Porta. "E' tutto dal Tg1, buona notte".

Il caso Fiorello

In questi giorni il Tg1 è stato protagonista di un'accesa polemica in Rai sul ritorno di Fiorello. Lo showman avrebbe dovuto condurre un programma su Rai1 nello spazio occupato da Tg1 Mattina, ma il comitato di redazione si è opposto, promettendo battaglia all'azienda. Protesta accolta e trasferimento immediato della trasmissione su Rai2, con tanto di frecciatina di Fiorello ai giornalisti: ""Viva Rai2! e così ?abbiamo già il titolo! "Ringrazio i giornalisti del Tg1 per le parole di stima nei miei confronti, contenute nella lettera pubblicata ieri, e auguro loro di trovare le risposte e le soluzioni per lavorare al meglio".