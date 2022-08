Bull 6, stasera su Rai 2: trama e anticipazioni

Domenica 7 agosto parte su Rai 2 la sesta (e ultima) stagione di “Bull”, legal drama statunitense. Storia di Jason Bull, capo della società di consulenza TAC. Ritroviamo il protagonista sposato con Izzy, ma nuovi casi e problemi si presenteranno fin dal primo episodio stagionale. Dove eravamo rimasti e cosa ci aspetta in questi nuovi appuntamenti? Scopriamolo insieme.

Bull è una serie televisiva statunitense prodotta a partire dal 2016 e fino al 2022. Di genere giudiziario, racconta le vicende dei dipendenti di una società di consulenza che ha il compito di studiare i giurati dei processi. Il nome della società è Trial Analysis Corporation (abbreviazione: TAC) ed è capeggiata da Jason Bull, psicologo ma anche esperto di scienze forensi. Bull e i suoi uomini hanno il compito di analizzare nei minimi dettagli i giurati, al fine di selezionarli e affidarli ai propri clienti, aiutando di conseguenza gli avvocati difensori a studiare difese esemplari. Sul versante privato, Bull si è risposato con Izzy e ha una figlia.

Nella sesta e ultima stagione ritroviamo innanzitutto Michael Weatherly nel ruolo del Dottor Jason Bul, lo psicologo a capo della Trial Analysis Corporation (TAC). Uscito di scena Benny Colón, restano tutti i maggiori personaggi: la psicologa Marissa Morgan, interpretata da Geneva Carr; Christopher Jackson è lo stilista di moda e avvocato Chunk Palmer; l'investigatrice Danielle James ha il volto di Jaime Lee Kirchner; l'esperta informatica Taylor Rentzel è interpretata da MacKenzie Meehan.

Alla fine della quinta stagione abbiamo visto Jason Bull e Izzy convolare a nozze. Un amore rinato che nel primo episodio stagionale dal titolo'Scomparsa' è costretto a confrontarsi con la sparizione della piccola Astrid. Di ritorno da una cena, Jason e Izzy trovano infatti la babysitter legata e imbavagliata e la bambina risulta scomparsa. L'intera squadra di Bull lavora e indaga: il rapitore chiede $ 1.000.000 da consegnare in tempi brevi. Bull capisce che l'accaduto potrebbe essere correlato alla sua vecchia professione di psicologo infantile. Ogni episodio di “Bull” presenta generalmente un nuovo caso. La sesta stagione è composta da 22 episodi.

Al partire dal 7 agosto, la sesta stagione di Bull va in onda la domenica alle 21.50 su Rai 2. Gli episodi della serie sono inoltre disponibili in streaming (live e on demand) sulla piattaforma RaiPlay.