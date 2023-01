Nuovo caso di bullismo in tv a Masterchef, è polemica sui social

Pensavamo di essercelo lasciato alle spalle il bullismo in tv dopo il caso Bellavia al Grande Fratello Vip ma sembra proprio che quella "brutta pagina di televisione italiana" si sia ripetuta ancora una volta e a distanza di pochissimo tempo. Questa volta, i comportamenti aggressivi non hanno riguardato i concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini ma quelli di un altro programma amatissimo dal pubblico italiano, Masterchef. Ma quello che è sempre stato, e sarebbe dovuto essere anche quest'anno, un programma che celebra le eccellenze nel mondo della cucina, nella sua dodicesima edizione ha dato spazio a un bruttissimo episodio di bullismo che dimostra, forse, quanto ormai l'unico obiettivo di questi reality sia quello di prevaricare sull'altro per raggiungere la vittoria qualsiasi sia il mezzo per farlo, anche arrivando a calpestare gli altri. Ed è così che in un programma di cucina a prevalere non è stato il piatto più buono ma la personalità più aggressiva. Ma torniamo al dunque.

A Masterchef 12 c'è stato un caso di bullismo nei confronti di un concorrente, Francesco Saragò, detto anche "Francescone" da parte dei suoi compagni di avventura. Vittima di scherno inizialmente per la sua statura imponente, il 29enne romano, si è ritrovato isolato e bullizzato dai suoi 4 compagni finalisti e se ne sono accorti tutti gli spettatori da casa che, sui social, hanno espresso il loro disappunto per il comportamento dei concorrenti di Masterchef e per il fatto che una trasmissione del genere permetta tali modi.

Chi è Francesco Saragò, età, lavoro, famiglia

Un episodio, in particolare, ha colpito il pubblico. Si tratta di quello in cui Francesco ha chiesto un po' di salsa al suo collega Bubu che oltre a un no secco gli ha detto: "Vai a studiare". E mentre accadeva ciò gli altri concorrenti che si trovavano in balconata hanno iniziato a fare pressione su Francescone criticando duramente il suo modo di cucinare. Così, il ragazzo, sfinito, ha sbottato nei loro confronti e dopo aver vinto la sfida si è ritrovato davanti all'odio dei compagni che non lo hanno neanche accolto con un sorriso al suo ritorno in balconata.

Il pubblico da casa è, però, tutto dalla sua parte e sui social si è scatenato per difenderlo arrivando a definire i bulletti come "penosi". E c'è anche chi ha attaccato il programma criticando il fato di aver mandato in onda scene di questo tipo: "Bel messaggio davvero che avete mandato, dovrebbe esserci un intervento, le persone vanno rispettate".