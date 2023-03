"Buongiorno, mamma! 2", stasera in tv: le anticipazioni della quarta puntata

Oggi, 3 marzo 2023, va in onda la quarta puntata stagionale di “Buongiorno, mamma!”, serie di Canale 5 con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta. Una tappa importante per la fiction, che vede Sole al cospetto di una verità che la riguarda: la sua vera madre è Maurizia. Anna sa che ha urgente bisogno di parlare con la giovane donna. Ad aiutarla ci penserà Agata.

Buongiorno, mamma! 2, anticipazioni del 3 marzo

La puntata di “Buongiorno, mamma! In onda questa sera offre alcune svolte narrative importanti: diversi protagonisti si trovano di fronte a verità importanti ed è d'obbligo per loro prendere decisioni o, quantomeno, cambiare prospettiva sullo stato delle cose.

Si parla innanzitutto di Sole che ha scoperto, dopo tanti anni, che la sua vera madre è Maurizia. Anna non può continuare a fare finta di nulla e vorrebbe trovare un modo ideale per confrontarsi con lei. Sole decide di andare via di casa e chiede ospitalità a Mauro e Agata. A questo punto Anna e Guido cominciano seriamente a pensare che nulla sarà più come prima. Ma forse non tutto è perduto e Agata prova a ricucire i rapporti della famiglia Borghi.

Anche per Colaprico è tempo di grandi svolte: tornato a Bracciano, viene a conoscenza che Agata e Mauro lavorano a stretto contatto e, al contempo, scopre una incredibile verità riguardante Sole. Ha così luogo un confronto tra Colaprico e Agata, nel corso del quale la donna suggerisce all'uomo di non parlare con Sole per non far degenerare le cose.

Per quanto riguarda gli altri personaggi, Francesca e Karim sono ormai quasi inseparabili e Michelino è intento a riunire la sua famiglia. Non è tutto, però, perché la stessa Agata capisce che Mauro non è la persona perfetta che credeva: l'uomo le confida soltanto adesso che da piccolo ha avuto modo di conoscere Maurizia.

Dove vederlo in tv e in streaming (3 marzo 2023)

La quarta puntata di "Buongiorno, mamma! 2" va in onda venerdì 3 marzo 2023 su Canale 5, a partire dalle 21.25. Gli episodi della serie sono visibili anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.