"Buongiorno, mamma! 2", stasera in tv: le anticipazioni della quinta puntata

Canale 5 trasmette oggi, 10 marzo 2023, la quinta puntata stagionale di “Buongiorno, mamma!”, la fiction con Raoul Bova, Maria Chiara Giannetta e Ginevra Francesconi. Colaprico e Sole sono padre e figlia e devono adesso costruire un rapporto. Guido appare insofferente e ha forse qualcosa da nascondere.

Buongiorno, mamma! 2, anticipazioni del 10 marzo

Il primo episodio della serata ha come titolo “Cosa c’è dietro alla Luna?” e mette a confronto Sole e Colaprico. I due sono adesso consapevoli di essere l'una la figlia dell'altro e si ritrovano contro ogni aspettativa a dover costruire il loro rapporto, predisposti a conoscersi a fondo. Quello che davvero fatica ad accettare la situazione è Guido: anche se finge di non prestare troppa attenzione alla vicenda, Anna comprende la sua insofferenza. Anche Agata vive un momento di crisi: la storia d'amore con Mauro può dirsi finita e in più le notizie riguardanti la madre, forse ancora viva, l'hanno spinta ad uno stato di tensione. Per Jacopo si intravede all'orizzonte la possibilità di un nuovo amore.

l secondo episodio di questa sera - e decimo stagionale - è "Sotto la superficie". A quanto pare Maurizia è ancora viva, ma dove si trova? Dovrebbe trovarsi presso una comunità "al femminile", molto lontana dall'esistenza che conduceva tempo prima. Sole è in allerta, anche se il ritorno di Maurizia resta comunque incerto. Guido appare piuttosto estraneo al cospetto delle ultime novità familiari, ma dietro al suo comportamento emerge un segreto. I Borghi stanno per fare una scoperta incredibile che potrebbe ancora una volta cambiare lo scenario. Nel frattempo Jacopo assiste al risveglio di Dario, che teme possa dire a Lea la provenienza delle sostanze che l'hanno portato fino allo stato di coma.

Dove vederlo in tv e in streaming (10 marzo 2023)

La quinta puntata di "Buongiorno, mamma! 2" va in onda venerdì 10 marzo 2023 su Canale 5, a partire dalle 21.25. Gli episodi della serie sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.