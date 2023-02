"Buongiorno, mamma! 2", stasera in tv: le anticipazioni della seconda puntata

Nella seconda puntata stagionale di “Buongiorno, mamma! 2” si viaggia tra presente e passato: ad Anna vengono in mente particolari sull’aggressione subita otto anni prima. Ma è anche tempo di battesimo per Nina, figlia di Sole. Cominciata mercoledì 15 febbraio, la serie con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta va in onda, da oggi, soltanto di venerdì.

Buongiorno, mamma! 2, anticipazioni del 17 febbraio 2023

Nella seconda puntata stagionale della serie di Canale 5 “Buongiorno, mamma!” Anna è sospesa tra il presente e il passato. Il carillon proietta la donna indietro di otto anni e le si manifestano i ricordi di quando è entrata in coma. Anna inizia così a credere di essere stata aggredita da qualcuno. Ma chi avrebbe voluto fare del male a lei e a Michelino? E per quale motivo? Alla donna continua a tornare in mente il particolare di un braccialetto di cuoio, che potrebbe essere appartenuto a Maurizia.

In casa lo stato d’animo di Anna non passa inosservato, ma per Sole si avvicina un lieto evento: il battesimo della piccola Nina. Contemporaneamente ci viene mostrato, dal passato, il battesimo di Jacopo: un’occasione che fece emergere scontri e tensioni tra Guido e Anna.

Mentre in famiglia si prova a ricostruire un’armonia che negli ultimi tempi è venuta a mancare, Agata si sente emarginata e viene contattata da Colaprico, che le chiede se lei vorrebbe conservare alcuni oggetti appartenuti alla madre. Nonostante lo scetticismo iniziale, qualcosa verrà salvato.

Dove vederlo in tv e in streaming (17 febbraio 2023)

La seconda puntata di "Buongiorno, mamma! 2" va in onda venerdì 17 febbraio 2023 su Canale 5, a partire dalle 21.25. Gli episodi sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.