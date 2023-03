"Buongiorno, mamma! 2", stasera in tv la sesta e ultima puntata: le anticipazioni

In onda oggi, venerdì 17 marzo 2023 a partire dalle 21.20 su Canale 5, la sesta e ultima puntata di “Buongiorno, mamma! 2” presenta incredibili rivelazioni sulla morte di Maurizia Scalzi (Stella Egitto). Ma come ha perso la vita? Potrebbe rientrare in gioco l'ipotesi di colpevolezza di Guido Borghi (Raoul Bova)? Di certo Anna (Maria Chiara Giannetta) non riesce più a fidarsi di lui.

Buongiorno, mamma! 2, anticipazioni del 17 marzo

L'ultima puntata della seconda stagione di “Buongiorno, mamma!” promette di essere tesa, intricata e sorprendente. La scomparsa di Maurizia Scalzi aveva fatto già capolino sul finire della prima stagione, quando Guido Borghi fu addirittura arrestato per il presunto omicidio della donna, per poi essere presto rilasciato. Durante la seconda stagione si è fatto accenno ad una Maurizia viva ma svanita senza lasciare traccia, ma adesso torna l'incubo dell'omicidio: nel lago di Bracciano viene ritrovato il corpo di una donna che viene identificato come di Maurizia Scalzi.

Il lago è a pochi passi dall'abitazione dei Borghi, e si ripresentano i sospetti nei confronti di Guido. Come non bastasse nel frattempo l'uomo ha perso la fiducia di Anna, che fa i bagagli e si trasferisce con i figli dalla madre. Guido sembra solo come non mai, ma Sole e Colaprico intervengono in suo aiuto. I due sono certi che Guido non abbia nulla a che fare con la vicenda e indagano su Maurizia, ripercorrendo le ultime mosse della donna - presso Alba - prima della sua scomparsa.

Guido, Sole e Colaprico fanno un'incredibile scoperta: la chiave potrebbe trovarsi in un particolare risalente alla giornata in cui Anna finì in coma. Quest'ultima deve però fare uno sforzo e ricordare alla perfezione alcuni momenti salienti di quel drammatico giorno. La già complessa situazione generale viene ulteriormente aggravata da alcuni rilevamenti: quando morì, Maurizia sarebbe stata incinta di Guido. Per l'uomo le cose si mettono molto male ma, forse, potrebbe ancora ricevere un inaspettato aiuto.

Dove vederlo in tv e in streaming (17 marzo 2023)

La sesta e ultima puntata di "Buongiorno, mamma! 2" va in onda venerdì 17 marzo 2023 su Canale 5 a partire dalle 21.25. Gli episodi della serie sono inoltre disponibili per la visione, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.