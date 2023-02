"Buongiorno, mamma! 2", stasera in tv: le anticipazioni della terza puntata

La terza puntata stagionale di “Buongiorno, mamma!”, serie di Canale 5 con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta, va in onda oggi, 24 febbraio 2023, a partire dalle 21.20. Guido ed Anna riescono soltanto parzialmente a godersi una giornata di relax: la donna medita successivamente di comunicare a Sole una importante verità.

Buongiorno, mamma! 2, anticipazioni del 24 febbraio 2023

Nell'episodio dal titolo "Bugie" Guido vorrebbe donare ad Anna il sorriso e le prepara una bella sorpresa. Mentre i due trascorrono quella che dovrebbe essere una giornata perfetta, in loro assenza a casa succede di tutto: Colaprico non molla la presa ed è nuovamente fissato con i Borghi. L'uomo incontra Sole per caso, ma entrambi ignorano la verità: sono padre e figlia. La giovane donna ha il pensiero rivolto a Federico: la loro distanza inizia ad essere un pesante problema. Per Francesca e Karim, invece, la visita degli ispettori è una questione imminente. Il timore maggiore della coppia è che i controlli possano essere in grado di mettere in dubbio la validità del loro matrimonio.

Il secondo episodio della serata ha come titolo “Per mia colpa” e vede Anna determinata a comunicare a Sole che non è figlia loro. Guido è però di ben altro parere e teme che questa idea possa mandare in frantumi l'equilibrio familiare. La donna constata che le dinamiche del nucleo sono già piuttosto critiche: Francesca non sa bene chi scegliere tra Karim e Paolo, Sole non sa che decisione prendere nei confronti di Federico, Jacopo non sa che strada intraprendere e il futuro gli sembra un punto interrogativo.

Dove vederlo in tv e in streaming (24 febbraio 2023)

La terza puntata di "Buongiorno, mamma! 2" va in onda venerdì 24 febbraio 2023 su Canale 5, a partire dalle 21.25. Gli episodi sono visibili anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.