"Buongiorno, mamma! 2": le anticipazioni della serie con Raoul Bova, da stasera in tv

Inizia oggi, mercoledì 15 febbraio 2023, dalle 21.20 su Canale 5, la seconda stagione di “Buongiorno, mamma!”. La serie tv con protagonisti Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta mostra, nel corso della prima puntata, un Guido in crisi per le condizioni drammatiche di Anna e dell'imminente conclusione della gravidanza di Sole. Prodotta da Rti e Lux Vid, la nuova stagione è composta da sei puntate e vede nel cast anche Elena Funari, Matteo Oscar Giuggioli, Ginevra Francesconi, Beatrice Arnera, Stella Egitto, Marco Valerio Bartocci, Barbara Folchitto, Filippo Gili, Giovanni Nasta e Federico Cesari.

Buongiorno, mamma! 2, anticipazioni del 15 febbraio 2023

C'è grande fermento in casa Borghi: Sole è ormai alle battute conclusive della sua gravidanza, ma bisogna fare anche i conti con le condizioni di Anna, in fase di peggioramento. Guido è in agitazione ma sa che necessita di calma per mettere le cose a posto: convivere con una donna in coma e una neonata non sarebbe per nulla semplice e decide dunque di rivolgersi a sua suocera Lucrezia.

L'uomo, intanto, trova un orecchino in fondo al lago e decide di regalarlo a Sole, augurio di un domani luminoso. Proprio mentre Jacopo si scopre attratto da Agata, quest'ultima conosce Mauro, un ragazzo che sembra aver avuto in precedenza qualcosa a che fare con Maurizia.

Successivamente Jacopo manifesta il suo desiderio di trasferirsi ad Amsterdam per frequentare una scuola di musica, spinto anche da alcuni atteggiamenti teneri tra Agata e Guido, suo padre. Mentre Francesca è ormai da tempo a Roma per motivi di studio, a Sole si rompono le acque e, contemporaneamente, sua madre Anna è vittima di una crisi: entrambe vengono ricoverate nello stesso ospedale.

Dove vederlo in tv e in streaming (15 febbraio 2023)

La prima puntata di "Buongiorno, mamma! 2" va in onda mercoledì 15 febbraio 2023 su Canale 5, a partire dalle 21.25. Gli episodi sono visibili, in live streaming e on demand, anche sulla piattaforma Mediaset Infinity.