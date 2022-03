C'è posta per te, tutti pazzi per Alberto, Valentina, Alessio e Martina: chi sono

I primi ospiti di C'è posta per te sono stati Agata e i suoi figli. La loro è una storia triste, commovente ma bella, fatta d'amore e comprensione. Dopo la morte del marito per colpa di un tumore, e padre dei quattro fratelli, Agata si è chiusa nel suo dolore senza pensare anche i suoi bambini avevano sofferto una grande perdita. Lei ha salutato il suo grande amore, loro l'amato padre. Per questo motivo ha scelto di portarli a C'è posta per te, per scusarsi e ringraziarli.

Fin da subito i social sono esplosi: tutti hanno notato la bellezza dei fratelli, in particolare Alessio ha colpito la maggioranza dei telespettatori che si sono subito messi alla ricerca dell'identità del giovane e poi dei fratelli.

Chi sono Alessio, Alberto, Valentina e Martina: i profili Instagram e Facebook

I quattro fanno di cognome Nasca. Su Instagram un gruppo di fan del programma si sono messi alla ricerca del profilo Instagram di Alessio e poi a cascata sono arrivati quelli dei fratelli, però su Facebook. Alessio è fidanzato, la sua compagna si è laureata da poco, e sul suo profilo Instagram si definisce un "portatore di comicità nel mondo".

Su Alberto lavora nell'ambito della ristorazione, ma sui social non ci sono altre informazioni su di lui, Valentina ha un negozio di articoli per bambini a Canalicchio (Catania), Martina invece frequenta l'ultimo anno del liceo.