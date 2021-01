Can Yaman ospite a 'C'è posta per te'

Sabato 23 gennaio, in prima serata Canale 5, la terza puntata del people show di Maria De Filippi. In studio, oltre all'attore turco, anche Michele Riondino

Terzo appuntamento, sabato 23 gennaio, in prima serata su Canale 5, con 'C'è posta per te', il people show condotto da Maria De Filippi che anche quest'anno - arrivato alla sua 24esima edizione - si conferma uno dei programmi più amati dal pubblico italiano, grazie alle storie di vita comune, fatte di separazioni e riconciliazioni, ma anche ai super ospiti di ogni puntata.

C'è posta per te: gli ospiti di sabato 23 gennaio

Maria De Filippi accoglie in studio gente comune, cercando di aiutare i protagonisti a comprendere i motivi per i quali è avvenuta la rottura con familiari o compagni di vita e i loro reali e profondi sentimenti. In questa puntata sono coinvolti nelle due sorprese l'interprete del giovane Montalbano Michele Riondino e l'amatissimo attore turco Can Yaman, sex symbol internazionale osannato dal pubblico italiano.

Il programma, ideato e condotto da Maria De Filippi, è prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset. La regia è di Paolo Pietrangeli.

Nella foto sotto Maria De Filippi e Michele Riondino, ospite della terza puntata