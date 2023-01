C’è Posta per Te, Charlize Theron fa una sorpresa da Oscar a mamma Franchina

Una partenza stellare quella di C’è Posta per Te di sabato 28 gennaio, con Maria De Filippi che accoglie nello studio del people show di Canale 5 la premio Oscar Charlize Theron. La star hollywoodiana era già stata ospite della De Filippi nel 2014 e la conduttrice l’accoglie con un sorriso e qualche domanda ispirata dal feed di Instagram della star.

Tra passioni, hobby, e foto degli affetti: i suoi cani, la mamma e le sue figlie di 10 e 7 anni.“Sono bambine dolcissime e quando si tratta di divertirci ci divertiamo, eccome!” commenta l’attrice.

Ma la star non è stata invitata solo per un saluto, è stata chiamata da Alessandro e Cristina, per fare una sorpresa molto speciale a Franchina, la moglie e Paolo, il figlio.

La storia di una famiglia distrutta dal dolore: Alessandro, Cristina, Franchina e Paolo

I quattro sono stati una famiglia spensierata e felice fino al 18 novembre del 2021. Quella notte Vincenzo, il primogenito di Alessandro e Franchina va a dormire e muore per un’aritmia cardiaca. Un lutto improvviso che distrugge ovviamente tutte le persone che lo amavano. Alessandro e Cristina vogliono fare capire alla moglie e madre Franchina e al e al fratello e figlio Paolo che più di loro sembrano annientati dal dolore, che devono sforzarsi di continuare a vivere.

Racconta Cristina che la mamma, da quella notte in cui il fratello maggiore è morto, per lei non c’è più. La figlia le chiede ‘andiamo a fare una passeggiata, un gelato?’ e la risposta è sempre: ‘vai tu con papà’. Però accompagna la madre tutti i giorni alle al cimitero. Anche la ragazza e il padre spiegano di sentire un gran dolore ma vogliono far capire alla madre e al fratello che vivere nel dolore purtroppo non cambia niente, perché il loro figlio e fratello non tornerà mai più a casa.

Quando si apre la busta, Alessandro con il cuore in mano parla alla moglie dell’importanza della famiglia, della felicità che hanno condiviso, nel costruire un nucleo unito dall’amore. E poi dedica la sua lettera non alla moglie e al figlio, ma al giovane Vincenzo, morto così improvvisamente e ingiustamente lasciando un vuoto nei cuori di tutti i suoi famigliari. Parole vere e struggenti che ovviamente commuovono tutti.

Ma dopo aver raccontato il loro comune dramma, le parole del padre passano a ricordare quanto amava la vita il loro figlio mancato troppo presto, e quanto avrebbe voluto che tutti loro continuassero a vivere e a godere delle piccole grandi gioie che condividevano quando erano una famiglia felice.

E’ poi Cristina, tra le lacrime, a prendere la parola, per comunicare le sue emozioni alla madre e al fratello.

E infine, il messaggio che vogliono dare con l’aiuto di Charlize Theron: “La vita a volte è spietata ma a volte sa sorprendere, tanto. Come in un film”.

Charlize Theron e l’abbraccio con mamma Franchina

E’ a quel punto che l’attrice, che ha seguito tutta la storia dietro le quinte, può finalmente entrare e abbracciare Franchina e Paolo. Rivolta alla donna, prova a farle coraggio con parole semplici e profonde.

“Ha una famiglia meravigliosa. Una figlia e un marito a cui manca. Le sue ferite sono grandi e recenti, ma prima o poi dovrà decidere di ricominciare. Una persona saggia una volta mi ha detto: ‘non dimenticheremo mai le persone che non ci sono più, ma dobbiamo ricordarci delle persone che sono qui’”.

E poi arriva il momento dei doni: la star ha portato con se dei braccialetti per tutti e quattro i componenti della famiglia e per Franchina qualcosa che le possa aiutare a riaccendere il gusto della vita, per ricominciare ad ascoltare la musica, che una volta tanto amava.

Infine la star si toglie dal collo un ciondolo e le spiega:

“Questa collana ce l’ho da quando ho girato un film qualche anno fa. Parlava di esseri immortali che vagavano sulla terra alla ricerca di un senso della vita. Lei il senso ce l’ha, ed è qui, intorno a lei”.

La busta si apre, e la bellissima sorpresa finisce con l’attrice che abbraccia tutti i coraggiosi componenti di questa famiglia piena d’amore.