C'è Posta per Te, tutti pazzi per Christian: chi è nella vita reale, il profilo Instagram

Chi è Christian, il protagonista più chiacchierato di C'è Posta per Te? Diciannove anni, il ragazzo non ha rapporti col padre dalla nascita. Ed oggi l'uomo è qui per chiedergli di riappacificarsi, riuscendoci. Mentre le immagini vanno in onda, però, i telespettatori come sempre cercano di trovare informazioni circa il giovane, anche per capire se, nel frattempo, i due sono arrivati davvero ad avere un rapporto sereno. E via allora, tutti in cerca del profilo Instagram del 19enne, del suo cognome, della sua identità. Account che, nel corso della serata, si arricchisce di migliaia di follower.

Profilo Instagram, età, cognome

Christian, moro dagli occhi scuri, marcato accento siciliano, di cognome fa Foderà. Sul suo profilo Instagram, che conta 8mila follower circa (in continua ascesa), non accenna alla situazione col padre. Di certo però si evince che la sua vita è fatta delle sue passioni più grandi: il fitness e i motori. L'ultima foto pubblicata risale allo scorso dicembre e lo immortala a Roma. Mentre frequenta l'ultimo anno di liceo, sogna di diventare personal trainer dopo un percorso universitario in Scienze Motorie. E' fidanzato con una ragazza di nome Siria, bionda ed appassionata anche lei di fitness.

Tra le Instagram Stories, intanto il giovane si immortala mentre si guarda in tv, e si diverte a condivere alcuni "meme" in elogio del coraggio mostrato in puntata. Il coraggio di riappacificarsi col papà.

La storia di Christian a C'è Posta per Te

Prima di C'è Posta per te, Christian e il padre si era incontrati unicamente quando il ragazzino aveva 13 anni. Poi, quest'ultimo ha deciso di sparire perché "mi sono accorto che per lui provavo solo indifferenza e delusione". Quando la mamma di Christian è rimasta incinta, l'uomo non era infatti pronto ad assumersi le sue responsabilità, ma una volta diventato padre per la seconda volta ha ben compreso i suoi errori.

Oggi l'uomo è qui per implorare perdono: "Ti ho reso orfano - esordisce quando vede il figlio entrare in studio - Non ero abbastanza maturo per prendermi responsabilità. Ti chiedo perdono perché sono stato completamente assente nei momenti più delicati della tua vita. So che ne hai avuti moltissimi. Sono passati anni, oggi sono un uomo responsabile. Vorrei che mi riuscissi a chiamare papà".

In un primo momento, Christian è impietoso: "La mia infanzia senza un padre non la ricordo nemmeno, perché è stato davvero terribile - dichiara - Mia madre ha cercato di darmi tutto, a differenza tua ovviamente. Ricordo ogni festa del papà passata da solo. Poche persone sanno ciò che ti sto per raccontare. Durante una festa del papà, alle elementari, le maestre ci avevano dato il compito di fare un regalo per il nostro papà. Anche io feci un regalo e rimasi tutto il giorno ad aspettarti. Ma tu non sei venuto. Da allora non ricrdo più nulla: né la tua faccia, né il tuo nome". E ancora: "Non meriti neanche la rabbia, ma solo la delusione".

"Sono stato un vigliacco, ben mi sta", commenta il padre, che però insiste a conoscerlo. A convincere Christian sarà però Maria De Filippi.