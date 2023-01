C'è posta per te, Chiara Ferragni commenta la storia di Stefano e Valentina: "Uomo tossico"

Serata "C'è posta per te", ieri, per milioni di italiani. Davanti alla prima puntata della nuova stagione del programma cult di Maria De Filippi anche Fedez e Chiara Ferragni, che hanno condiviso sui social le loro impressioni.

A colpire l'attenzione dell'imprenditrice digitale è stata la storia di Stefano e Valentina - marito e moglie - fatta di liti, gelosie e pretese da parte di lui. La sua faccia, ripresa da Fedez, dice già tutto. "Amore scandalizzata, dai dì la tua su questa puntata" la incalza il rapper e lei risponde senza mezzi termini: "Scappa - dice Chiara rivolta a Valentina - L'uomo più tossico, la relazione più tossica. Tutto quello che non dovrebbe essere una relazione".

I commenti di Fedez su Maria De Filippi

Al contrario di Chiara, Fedez si concentra sulla padrona di casa: "Maria è Super Sayan. Ma come fa a sapere tutti i segreti di tutta la storia famigliare di queste persone? Io non mi ricordo cosa ho fatto ieri con mia moglie. Come fa a ricordarsi tutto? Che memoria ha? Non è possibile". Il rapper è sbalordito: "Maria legge la storia ma non si ferma al problema, perché poi dice 'quando avevi due anni sei inciampata sul tombino e una lucertola ti ha morso il tallone'. Non è che legge, sa tutto a memoria". Fedez poi si diverte a indovinare chi aprirà la busta o meno e infine si propone a Maria De Filippi: "Sono pronto a condurre C'è posta per te quando vorrai".