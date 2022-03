Dopo "C'è posta per te", le storie con il lieto fine di questa edizione

Alla fine dell'ultima puntata di C'è posta per te viene sempre mandata in onda una clip di riepilogo della stagione con i momenti più emozionanti, quelli che più hanno fatto discutere e che hanno fatto sognare gli spettatori. Ma la clip è anche l'occasione per scoprire come sono andate a finire alcune delle relazioni che sono rinate grazie al programma.

La storia di Christian

Prima di C'è Posta per te, Christian e il padre si era incontrati unicamente quando il ragazzino aveva 13 anni. Poi, quest'ultimo ha deciso di sparire perché "mi sono accorto che per lui provavo solo indifferenza e delusione". Quando la mamma di Christian è rimasta incinta, l'uomo non era infatti pronto ad assumersi le sue responsabilità, ma una volta diventato padre per la seconda volta ha compreso i suoi errori. Ha scritto al programma per cercare di costruire un rapporto con il figlio e solo grazie a Maria, che ha convinto il 19enne ad aprire la busta, se adesso i due si frequentano.

Il padre ha inviato un videomessaggio alla redazione del programma in cui racconta: "Il nostro rapporto si è trasformato ci stiamo conoscendo e cerchiamo di recuperare il tempo perduto".

Chiara, Simone e l'evirazione

Simone aveva contattato C'è posta per te per cercare di farsi perdonare dalla moglie dopo l'ennesimo tradimento. Apparentemente una coppia felice, con bambini e progetti comuni, ma sotto i sorrisi venivano nascosti i numerosi tradimenti di Simone. Chiara tutte le volte lo perdonava perché follemente innamorata, ma l'ultimo episodio è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Simone questo lo aveva capito e per questo aveva chiesto l'aiuto di Maria e di una psicoterapeuta. Alla fine Chiara apre la busta e i due si scambiano un lungo abbraccio.

Prima di salutarsi Maria ricorda a Chiara: "Stasera lo fai tornare, domani vedi se lo vuoi mandare via e in caso lo cacci". "Maria vuoi venire a casa con noi?" aveva scherzato la moglie e a quel punto la conduttrice esclamò: "Guarda che c'è sempre un'altra soluzione che è l'evirazione, me lo hai detto anche tu".

Insieme hanno invitato un videomessaggio dove sono felici e raggianti: "Dopo un mese siamo a casa. Con Simone siamo uniti e felici ma per te, Maria, l'invito a casa nostra è sempre valido".