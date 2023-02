C'è posta per te, Cristina cerca Rocco dopo 51 anni ma lui...

Una delle storie raccontate nel corso della puntata di “C’è posta per te” del 4 febbraio ha per protagonista Cristina, che è in cerca di un suo vecchio amore, che non ha mai del tutto dimenticato. Da ragazza, infatti, lei ha conosciuto a Margellina Rocco, un carabiniere visto per la prima volta sul lungomare: lei era con un gruppo di amiche, lui con i colleghi.

Dopo avere trascorso quattro ore insieme al bar i due si sono scambiati baci appassionati, ma prima di salutarsi lui le ha lasciato il suo numero di telefono con una promessa : “Sono di Taranto, tu diventerai tarantina”. Per lei questa è una proposta di fidanzamento e ancora adesso continua a pensare a lui. Anzi, in passato la donna ha parlato di lui anche al marito, sottolineando quanto sia stato importante per lei. E adesso che è vedova vorrebbe sapere qualcosa in più di lui.

Cristina alla ricerca di Rocco: in studio ne arrivano quattro

Come capitato spesso in altre puntate in cui sono state raccontate storie simili, la redazione è riuscita a rintracciare quattro uomini con un identikit simile a quello raccontato da Cristina e di nome Rocco. Tutti loro hanno accettato l’invito, ma solo il quarto, e non senza fatica, sembra ricordare di averla conosciuta.

Lui, infatti, ha fatto il militare a Margellina, ma non ha un ricordo così vivido di lei. Del resto, come ha confermato lui stesso, non parliamo di un fidanzamento, ma solo di un incontro durato poche ore. Anzi, l’uomo ha sottolineato di avere una grande memoria anche in merito agli arresti fatti sul lavoro diversi anni fa, ma di avere completamente dimenticato quella serata rimasta nel cuore della donna.

I due alla fine si salutano

Prima di accettare di aprire la busta il “vero” Rocco chiede a Cristina se sia sposata. Lei confessa di essere rimasta vedova ed è da allora che sogna di poterlo rivedere. Lui, però, ha moglie e due figli, quindi al di là di un saluto non potrà esserci niente di più.

Anche gli altri tre hanno stretto la mano alla donna, pur non avendo alcun passato in comune con lei. Alla fine il colpo di scena: l’ex carabiniere riconosce in uno degli altri Rocco un suo vecchio cugino, che non vedeva da tempo.