C'è Posta per Te, ecco quando riparte

30 giorni a Una poltrona per Due su Italia 1, 37 giorni alla notte di Capodanno, 45 giorni al ritorno di C'è posta per Te su Canale 5, l'8 gennaio del 2022. Queste le prossime tappe fondamentali da segnare in calendario, con Maria De Filippi pronta a planare sul sabato sera degli italiani con la sua trasmissione più amata.

25 stagioni

22 anni dopo la primissima puntata, andata in onda il 12 gennaio 2000, C'è Posta per Te andrà incontro alla sua 25esima edizione, con Can Yaman e Paolo Bonolis primi super ospiti. A darne notizia Super Guida Tv. Due nomi di peso che garantirebbero curiosità e pubblico, per quanto lo show non ne abbia bisogno. Lo scorso anno la media Auditel ha toccato i 6.302.000 telespettatori, con il 29,45% di share. Numeri impressionanti che solo il Festival di Sanremo riesce a migliorare. La miglior stagione sul fronte degli ascolti tv fu la terza, nel 2001, con una media di 8.177.000 telespettatori e il 34,20% di share. La puntata più vista di sempre quella del 13 gennaio 2001, con 8.687.000 telespettatori. Altri tempi, altra tv generalista.

La peggiore, invece, fu la 16esima stagione, andata in onda nel 2002, con una media di 4.761.000 telespettatori e il 22,87% di share. Conclusa l'esperienza Tu Si Que Vales, Maria potrà finalmente buttarsi sulla sua creatura più riuscita, amata, attesa. C'è posta per Te.