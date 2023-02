C’è posta per te: Federica Pellegrini Campionessa anche nella vita

La prima storia della puntata di C’è posta per te si apre con l’invito di una grandissima campionessa italiana, la miglior nuotatrice azzurra di tutti i tempi, Federica Pellegrini, accompagnata dal marito Matteo Giunta

La storia di Ida

Un fulmine a ciel sereno sconvolge la vita di Ida che durante le festività natalizie del 2020, quando a soli 27 anni scopre di avere un rigonfiamento sospetto al seno che le provoca una grande preoccupazione, ma nonostante questo decide di non dire nulla e di passare il natale con la sua famiglia. Il giorno di Santo Stefano trova il coraggio di confidarsi con mamma Roberta che immediatamente provvede ad organizzare le visite mediche necessarie che purtroppo rivelano il peggiore esito, si tratta di tumore,

La grande paura e la battaglia per superare la malattia

Maria accoglie in studio Mamma Roberta, Papà Maurizio e la sorella Martina che si emozionano nel vedere Ida dall’altra parte della busta. Con la voce rotta dall’emozione Ida inizia ringraziando la sua famiglia e racconta i difficili momenti che ha attraversato nel combattere la malattia e si emoziona per come i tre siano stati capaci di starle vicino, supportandola anche nei momenti di crisi dove spesso ha avuto voglia di mollare. “Mamma tu mi hai regalato la vita due volte, sei stata veloce a prenotare la visita ed è grazie a te se sono ancora qua” dice ida, poi continua; “Papà grazie perché sei stato portatore di simpatia” e infine ringrazia la sorella Martina per essere un punto di riferimento sempre presente. Con l’auito di Maria, Ida dedica una lettera ai tre, raccontando aneddoti divertenti del loro passato e momenti difficili durante la chemio che oltre a farle perdere i capelli le hanno procurato molti attacchi di panico che è riuscita a superare solo grazie alla pazienza e comprensione della famiglia. Inoltre chiede scusa a tutti e tre per come si è comportata durante quel brutto periodo dove è stata sempre nervosa e non è stata gentile con loro. “Abbiamo vinto insieme, sempre noi, sempre uniti, sempre mano nella mano” dice Ida con la voce rotta dal pianto, ringraziando i familiari per esserci sempre stati e gli svela il motivo per cui li ha invitati in studio; “Sono qua perché le mie scuse non bastano, serve qualcosa di speciale per voi”. Maria accoglie in studio un’emozionatissima Federica Pellegrini che scende le scale accompagnata da suo marito Matteo Giunta e regala una meravigliosa e inaspettata sorpresa a Maurizio, Roberta e Martina che da sempre stimano la nuotatrice italiana per le sue gesta sportive ma anche per il suo modo di vivere.

Le parole di Federica Pellegrini e il regalo per Ida e la sua famiglia

Federica Pellegrini abbraccia la famiglia di Ida e si complimenta per come hanno saputo affrontare i momenti difficili. "La vostra storia è incredibile, noi siamo sposati da poco e vorremmo prendere esempio da questa storia ed essere forti come voi” dice Federica che poi sottolinea l’importanza di avere persone speciali vicino sia nei momenti belli ma soprattutto in quelli brutti. Insieme al marito, la campionessa azzurra regala alla famiglia un’intera vacanza sulla neve per festeggiare la guarigione di Ida. Matteo Giunta conclude facendo i complimenti ai quattro per come sono stati la loro forza reciproca. Prima di aprire la busta e abbracciare la sua famiglia Ida ci tiene a esprimere tre desideri chiedendo alla mamma di preoccuparsi meno e di stare più tranquilla, facendo promettere al papà di continuare a coccolare tutti come fa sempre e chiedendo alla sorella Martina di rimanere sempre presente come è stata capace di fare. Infine promette ai suoi di smettere di fumare e finalmente la busta si apre per dare spazio all’abbraccio di una famiglia forte e unita.