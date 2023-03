C’è Posta per Te, Gerry Scotti: “Amate i vostri fratelli come fanno Irene e Daniele”

“Non c’erano ancora i telefonini quando è morta mia mamma, quasi trent’anni fa, io ero già conosciuto e andai alla camera mortuaria. Le persone che andavano a trovare il loro feretro, passavano da mia madre solo perché sapevano che c’ero io. E mi chiedevano l’autografo. Io ero veramente scocciato. Poi mi sono fermato e ho pensato, come avrebbe voluto che mi comportassi mia madre e ho fatto quegli autografi”.

Gerry Scotti, ospite del people show Maria De Filippi, chiamato da una ragazza per fare una sorpresa al fratello, sul finire del suo intervento racconta un aneddoto che rimanda alla mente le immagini della camera ardente di Maurizio Costanzo, dove Maria De Filippi, con grande forza ed eleganza ha salutato tutti coloro che venivano a rendere omaggio al marito, sottoponendosi anche a chi, incredibilmente, le chiedeva un selfie in quella situazione dolorosa.

D’altronde il dolore, ma anche il grande amore, è il cuore della storia di Irene e Daniele. E’ la ragazza a chiedere l’intervento di C’è Posta per Te e la presenza del popolare conduttore, uno dei personaggi più famigliari per il pubblico televisivo italiano ormai da un paio di generazioni.

La storia di Irene e Daniele

Irene e Daniele sono due giovani già molto provati dalla vita: hanno da poco perso i genitori a poca distanza l’uno dall’altro per la stessa malattia a soli 52 e 57 anni.

Irene è la maggiore e aveva sempre pensato di dover proteggere il fratello minore. Ma vuole ringraziare il fratello perché, nel momento difficilissimo della malattia di entrambi i genitori, lui è stato il primo a capire e ad affrontare la situazione.

Morti i genitori, Irene si rende conto di quanto è stato forte il fratello e, con l’aiuto di Gerry Scotti, vuole fargli capire quanto conta per lei.

Ha scelto il conduttore perché tutta la sua famiglia ha seguito i suoi programmi: dal nonno, ai genitori, a loro due.

Non si fa in tempo ad aprire la busta che i due ragazzi e tutti i presenti in studio si emozionano, compreso l’ospite nascosto che deve velocemente ricorrere al fazzoletto.

“Ti voglio bene anche se non te lo dico mai” dice semplicemente, tra le lacrime, la ragazza al fratello. Il simbolo della lettera che la sorella dedica a Daniele è una Vespa, tanto desiderata, a cui la legano bellissimi ricordi dei tempi felici quando la loro famiglia era ancora serena e unita.

“Tu sei la cosa più importante che mi è rimasta al mondo”dice Irene, che fa poi portare una catenina con la fede del padre per regalarla al fratello e spiegargli che ha tanti sensi di colpa, perché quando si è ammalata la madre, lei ha continuato a fare la sua vita. A portare sostegno alla famiglia e a sacrificarsi è stato soprattutto il fratello minore.

“Qualsiasi cosa succederà in futuro, ti prego, appoggiati a me”. dice Irene. “Ora so che non mi manca la forza e il sentimento per ripagare l’amore che hai dato tu a me e che è stato tantissimo”.

Gerry Scotti, l’appello ai fratelli in lite

Quando Gerry Scotti entra per la sorpresa a Daniele è visibilmente emozionato, ma con la consueta simpatia riesce a superare la commozione e a mettere subito tutti a loro agio.

“Mi sento fuori luogo, perché questa è una storia bellissima, dove la Famiglia esce a lettere maiuscola. Ho visto parecchi fazzoletti in studio, ma anche sorrisi quando vi guardano: siete una magnifica realtà”, dice Scotti ai due fratelli, prima di fare un appello, ispirato proprio alla difficile ma esemplare storia di Irene e Daniele:

“Io sono figlio unico, ho sempre sognato di avere un fratello o una sorella, ma ho avuto tanti amici con i quali ho condiviso tante cose”- dice il conduttore. “Conosco tanti fratelli che non si parlano da anni, e vorrei dire loro, guardando questi ragazzi, mandate un messaggio ai vostri fratelli. E soprattutto, per amarvi, per scoprire quanto davvero vi volete bene, non aspettate che la vita vi ponga davanti a delle prove più dure di quanto ve ne abbia presentate finora. E’ una lezione che ho imparato a caro prezzo, e anche loro molto presto.”