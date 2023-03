C’è Posta per Te, Gianluca e Lorenzo: sette anni di liti finiscono in un abbraccio grazie all'innocenza di un bambino

Un rapporto difficile, praticamente interrotto per anni, nonostante la tenacia di un figlio che non si arrende a un insensata catena di recriminazioni è una delle storie che più colpisce il pubblico dell’ultima puntata di questa stagione di C’è Posta per Te.

Gianluca entra in studio con la sia compagna Federica, e vuole tentare il tutto per tutto per riallacciare i rapporti con il padre. I suoi genitori si separano quando lui ha 3 anni. Gianluca vive con la madre a Roma, il padre ha una pasticceria a Chieti. Quando ha 18 anni chiede al padre, Lorenzo, di andare a vivere con lui e lo raggiunge e inizia a lavorare nella pasticceria.

Una lite lunga sette anni

Lui è un ragazzo, la sera si diverte e la mattina arriva tardi al lavoro. Davanti ai rimproveri del padre nega e Lorenzo e la terza moglie, Jessica, decidono di mandarlo via. E’ il 2015. Quando il padre compie 50 anni Gianluca riceve la telefonata di Jessica che lo invita al compleanno, ma condizionando la presenza al fatto di non sedersi al loro tavolo, lui non va al compleanno e il padre gli dice che deve chiedere scusa alla moglie. E’ la fidanzata Federica a spingerlo a ricercare un contatto, lui però quando va in pasticceria trova la moglie Jessica che, di nuovo lo caccia. Nel 2022 ha di nuovo la possibilità di parlare con il padre, ma di nuovo non si riescono a chiarire e il padre gli rinfaccia anche che lui abbia rapporti con la precedente moglie del padre, madre delle due sorellastre di Gianluca.

Insomma, le recriminazioni sono tante e le difficoltà sembrano insuperabili. Riuscirà Maria De Filippi a riavvicinare i due uomini?

Lorenzo e Jessica aprono la busta e la tensione è subito evidente, soprattutto sul volto di Lorenzo.

Gianluca per prima cosa presenta Federica, dicendogli che è sua fidanzata da quattro anni. Poi si rivolge a Jessica, “Io avevo 18 anni e sono qui oggi per capire qual è stato il motivo scatenante del fatto che non posso più vedere mio padre”.

E anche Federica prova a raccontare quanto Gianluca soffra della situazione.

Lorenzo prova a raccontare il suo punto di vista e ribadisce la richiesta e l’importanza, per lui, che il figlio chieda scusa alla moglie. Anche Jessica prova a raccontare dal suo punto di vista gli episodi ‘incriminati’ da Gianluca.

Alla fine Lorenzo e Jessica si concentrano sul fatto che Gianluca abbia rapporti con la seconda moglie di Lorenzo ( e madre delle sue due sorelle).

Maria De Filippi, fa di tutto per far ragionare Lorenzo anche sottolineando la complicata situazione tra matrimoni, ex matrimoni e figli di primo, secondo e terzo letto, e facendolo riflettere sul fatto che, dopo anni, ancora aspettare che Gianluca chieda a Jessica appare piuttosto pretestuoso. Così come il fatto che il ragazzo abbia un rapporto con la madre delle sue sorellastre.

L’amore di un bambino per un fratello mai conosciuto risolve, inconsapevolmente, la situazione

Pian piano, anche grazie all’intervento di Maria De Filippi, le resistenze sembrano ammorbidirsi. E’ Lorenzo il primo ad ammettere di essere consapevole che la sua complicata vita sentimentale ha avuto dei costi non solo per lui.

“Io capisco benissimo che ci rimettono i figli. Lui ci ha rimesso tanto e le mie due figlie ancora di più. Io ho combattuto tanto per loro. La loro sofferenza io la capisco benissimo.”

Poi, interviene Jessica, che fino a quel momento era sembrata irremovibile, ma che dimostra di volersi riavvicinare al primo figlio del marito, anche per amore del suo, di figlio, che è il vero, inconsapevole, peacekeeper della situazione.

“Io sono la moglie di tuo padre, la mamma di tuo fratello, che sa che ci sei. Se non vuoi avere rapporti con me sei libero, ma non devi apparire e scomparire con tuo fratello, perché è piccolo”. E ancora “Un mese fa gli hanno dato un compito: ‘parla di un membro della mia famiglia’ e lui, anche se non ti conosce ha parlato di te, perché noi gliene parliamo”.

A quel punto, grazie al cuore puro di un bambino che non c’è, ma che vuole bene a tutti i ‘litiganti’, la busta finalmente si apre, le tensioni di sette anni di incomprensioni si sciolgono in un lungo abbraccio tra padre e figlio.