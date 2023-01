C'è posta per te: Giuseppe riabbraccia sua figlia Carmen dopo vent’anni

La storia di Carmen e Giuseppe

Giuseppe, Luana e la figlia Martina vengono accolti in studio e trovano dall’altra parte della busta un’emozionatissima Carmen che esordisce ricordando al padre quanto gli vuole bene.

“Tante volte ho provato a parlarti per risolvere la situazione, sono figlia di un matrimonio finito, ma sono sempre tua figlia” dice Carmen con le lacrime agli occhi e continua esprimendo al padre il desiderio di voler essere una figlia normale proprio come meriterebbe. Poi Carmen si riferisce a Luana chiedendole comprensione e manifestandole la voglia di conoscere le due figlie Martina e Giada che vorrebbe vivere come due vere sorelle e chiede scusa ad entrambi per gli errori commessi, come quando all’età di 12 anni per la troppa rabbia non ha accettato l’invito al loro matrimonio. Giuseppe e Luana sembrano fermi sulle loro posizioni dicendo che loro non hanno mai chiuso la porta alla giovane Carmen e sostengono che è stata proprio la giovane figlia ad allontanarsi dalla coppia per troppa gelosia della nuova relazione del papà. Carmen continua dispiacendosi del fatto che a causa di questa situazione è costretta ad essere una sorella clandestina e spalleggiata dal marito Carmine chiede di avere un rapporto civile e normale.

Maria riesce a far ragionare Giuseppe

“Giuseppe sei un pasticcione” dice Maria, cercando di fargli capire che è stato lui a non gestire bene la situazione e a non fare abbastanza da collante tra la figlia e la nuova compagna. “Sono venti anni che non passate un natale assieme” continua la padrona di casa che anche grazie alle sue parole convince Giuseppe ad aprire la busta e riunisce una famiglia dopo venti lunghi anni.