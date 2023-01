C’è Posta per Te, Irama fa un regalo speciale a Marina e alla sua ‘seconda mamma’ Juliet

Ritorno a casa per Irama, uno degli ospiti della serata di sabato 28 gennaio di C’è Posta per Te. A chiamare il cantautore ‘nato’ nel programma Amici di Maria De Filippi e capace in pochi anni di conquistare 39 dischi di platino, è Marina, una giovane donna, che vuole fare un regalo bellissimo e speciale a Juliet, la moglie del padre a cui la lega un rapporto particolarissimo.

La storia di Marina e Juliet

Marina ha 10 anni quando le muore la mamma, lei fa promettere al padre di stare sempre con lei e di non sostituire mai la madre nel suo cuore. Ma la vita spesso sorprende e a un certo punto nella vita del padre di Marina arriva Juliet, si piacciono, ma la ragazzina, gelosa, rende loro la vita impossibile, imponendo addirittura al padre di promettere che Juliet non avrebbe mai passato il Natale con loro. Si amavano, ma non vivevano insieme perché Marina non voleva, lo faranno solo quando lei ha 25 anni e va a convivere con il fidanzato. Nel 2017 il padre si ammala e il rapporto tra la figlia e la compagna dell’uomo cambia. Marina comincia a vedere chiaramente tutto l’amore che lega la donna al padre: moglie, infermiera, farmacista. Si sposano quando l’uomo è malato e Marina accompagna Juliet a comprare il vestito, per chiederle scusa degli anni in cui le aveva fatto la guerra. Quando muore il padre, Marina si rende conto che non è rimasta sola al mondo: c’è ancora la sua ‘seconda mamma’ e ora, con Irama, la ragazza vuole chiedere scusa alla donna per la guerra fattale negli anni passati, e per ringraziarla per tutto l’amore dato a suo padre e a lei.

Quando Juliet apre la busta, si trova davanti Marina e ascolta le parole di grande affetto della ragazza, già le lacrime le salgono agli occhi.

Ripercorrere quella strada lunga e complessa che le ha, alla fine, portate a capirsi ad amarsi è emozionante anche per Irama, che ascolta la loro storia da dietro le quinte.

Quando Marina annuncia una sorpresa e partono le prime note di Ovunque sarai, la sua seconda mamma si apre a un grande sorriso per la sorpresa di vedere il giovane cantautore entrare e andare a sedersi vicino a lei.

Irama e la sorpresa per Juliet

“Penso che tu sia stata forte a restare, nonostante le difficoltà” commenta Irama. “Sono felice che ami ‘Ovunque sarai’, e che condividiamo le emozioni di questa canzone”. E poi, come di consueto, arrivano i doni: una valigia, perché Juliet possa tornare a viaggiare e a riaprirsi alla vita, e poi un ciondolo con un gatto, animale tanto amato dalla donna, infine un ultimo pensiero: “L’essere umano è sempre imperfetto, tutti sbagliamo e penso che il perdono sia un atto di perfezione quindi complimenti per aver trovato la forza di perdonare”, ma Juliet lo ferma e fa capire che non ha dovuto perdonare niente in realtà, e che una bambina di 12 anni già orfana di madre, aveva anche diritto di sbagliarsi.

Quella bambina però ora è una donna, e prima di aprire la busta vuole mandare un altro messaggio importante. “Io ci sarò sempre per te” e ancora “Spero che tornerai presto ad essere felice come lo sei stata” e alla fine, chiede: “’Seconda mamma’ apri la busta?” e a quel punto, non resta che sciogliere l’emozione in un grande abbraccio.