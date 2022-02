C'è Posta per te: la gag di Luciana Littizzetto con Alex Belli e Francesca Cipriani

L'inizio della nuova puntata di C'è posta per te è iniziata in un modo spumeggiate: tutto merito di Luciana Littizzetto. La comica, nonché grande amica di Maria De Filippi, ha mandato degli inviti speciali: a Francesca Cipriani, al fidanzato Alessandro Rossi e a Alex Belli.

Immancabili i teatrini su Belli-Delia-Soleil. Littizzetto e De Filippi hanno punzecchiato Belli e gli hanno fatto molte domande sul triangolo: "Lui è per la coppia aperta o per quella con gli spifferi?". Belli tornerà nella casa e lui non perde occasione per ricordare quanto abbia dato al programma: "Se metti dentro al Grande Fratello un pazzo scatenato come me". Lucianina, ovviamente, non poteva perdere l'occasione e così ha ribattuto: "Metti dentro non lo userei".

Ecco quindi che si ritrova, Belli, a parlare di Soleil Sorge: "È un'amicizia artistica e alchemica"

Francesca Cipriani e Alessandro Rossi hanno annunciato che entro il 2022 loro vorrebbero sposarsi.

Le sorprese per i tre invitati

Luciana Littizzetto aveva organizzato dei regali per Francesca, Alex e Alessandro. Per la prima una corona di tortellini, per Belli un set di foglie da indossare come intimo e per Alessandro invece un caschetto da lavoro con una foto della sua futura moglie e un paio di cuffie contro il rumore a forma di seni.

Luciana aveva pensato anche al pubblico e ha portato in studio molte caramelle che sono state distribuite con un retino.