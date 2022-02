C'è Posta per te: Maddalena sceglie di incontrare la sorella. Per la madre nessun perdono

La prima storia di C'è posta per te è molto complessa e racconta la vita di una madre insoddisfatta del proprio matrimonio, durato 24 anni, che decide di separarsi, cambiare città e inizialmente lasciare i tre figli. Annamaria ha scritto al programma per cercare di ricostruire il legame con due dei tre figli, una, Daniela, vive con lei e l'ha accompagnata in studio.

L'invito viene inviato solo a Maddalena, l'altro figlio Salvatore ha dei problemi di linguaggio e la stessa Maria spiega che è stata una sua decisione non invitarlo in un programma "dove la parola è al centro del dibattito". Questa cosa aveva fatto soffrire moltissimo Salvatore e anche Maddalena, Maria ha prontamente ribadito che la madre non c'entra nulla e per scusarsi li invita al serale di Amici.

La storia di Annamaria, Daniela e Maddalena

Maddalena e Salvatore non riescono a perdonare il modo in cui la madre ha lasciato il marito e loro. Per i due fratelli è tutta colpa del nuovo compagno della madre, Enzo che sarebbe anche un parente alla lontana, e si sentono traditi. Sono sei anni che non parlano con la madre Annamaria e al momento non riescono proprio a perdonarla.

Annamaria ha ribadito che non è vero che li ha abbandonati, aveva bisogno di ritrovare se stessa e la relazione con Enzo è arrivata solo mesi dopo la separazione. Gran parte dei problemi però sono nati perché Annamaria ha tenuto nascosta la relazione e i figli lo sono venuti a scoprire da altre persone.

Io ho lasciato vostro padre, non ho mai abbandonato voi. Sono andata via perché non stavo più bene. La situazione non era quella che tutti credevano. I messaggi che mi hai scritto erano offensivi. Io penso di essere stata sempre un'ottima madre. Se ho sbagliato ti chiedo scusa. Ora sono un po' più serena, grazie a Daniela che non mi ha mai abbandonata. Ma voi siete i miei figli, la mia vita. Se vi ho tenuto nascosta la convivenza è solo perché volevo vedere se andasse bene. Non volevo farti del male. Dammi un'altra possibilità. Ti amo.

Maddalena sceglie la sorella, ma allontana la madre

Grazie alla mediazione di Maria De Filippi Maddalena ha ammesso di amare ancora la mamma e di volere molto bene alla sorella e che per lei ci sarà per sempre. "Io le voglio bene, è mia madre, ma quando l'abbiamo implorata di tornare lei ha detto di no. Lei doveva tornare da noi, non da papà. Ci ha riso in faccia. Ci siamo sentiti morire e pensavamo che il problema fossimo noi". Altri problemi sono poi stati creati dai soldi che la madre avrebbe rubato.

Alla fine la busta è stata aperta ma solo per riabbracciare la sorella Daniela, Maddalena proprio non poteva perdonare la madre e ha chiesto alla sorella di non insistere.