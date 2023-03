C’è Posta per Te, Marco Mengoni si commuove per l’amore che lega Monica, Marco e Marta

“Il cantautore delle emozioni che dà valore agli esseri umani”, così viene presentato Marco Mengoni prima di entrare nello studio di C’è Posta per Te, per fare una sorpresa ai protagonisti dell’ultima storia dell’ultima puntata di questa edizione del people show di Maria De Filippi

La storia di Monica, Marta e Marco

Monica ha 21 anni quando rimane incinta di Marta, che deve mettere al mondo da sola, perché il padre non vuole la bambina. Durante la gravidanza, il suo primo amore, Marco, fidanzatino dei 14 anni, la va a trovare, le sta vicino e le dice di amarla ancora. Lei non è convinta, i due si perdono di vista, e lui ricompare quando si sta per sposare, per dirgli che a una sua parola manderebbe a monte tutto per lei. Ancora una volta la risposta di Monica è ‘no’.

Passano nove anni, il matrimonio di Marco finisce e lui di nuovo torna da lei, che finalmente dice ‘sì’. Si sposano e nasce anche una bambina. Monica vuole quindi dire al marito quanto lo ama e a sua figlia vuole chiedere scusa per non essere stata abbastanza brava, secondo lei, a farle da madre e padre, e di averla dovuto far rinunciare a tante cose.

Quando Marco e Marta scoprono che a mandarli a chiamare è stata Monica sorridono con affetto, mentre la donna appare molto emozionata e appena inizia a parlare e a dire: ‘grazie’, la voce le si spezza immediatamente. Un emozione che presto arriva anche negli occhi della figlia e del marito.

Monica ha parole meravigliose per la sua famiglia, costruita sull’amore profondo, un amore che emoziona anche il super ospite nascosto dietro la busta.

Marco Mengoni: “Siete la prova che l’unica famiglia che esiste è quella basata sull’amore”

Marco Mengoni entra in studio stupendo Marco e, soprattutto, una emozionatissima Marta ed esprime, con l’empatia che lo contraddistingue tutta la sua ammirazione per i protagonisti di questa bellissima storia.

“Non so quanto riuscirò a parlare, perché l’amore, quando è così forte mi fa un grande effetto”. Dice l’artista. “Voi siete la dimostrazione che la famiglia non può avere convenzioni, non può essere inscatolata, il collante vero, l’unico della famiglia è l’amore. Io parlo spesso di amore, perché penso che è l’unica grande arma che abbiamo nella vita e voi lo rappresentate. Ho sentito tantissimo il vostro trasporto, mi ero preparato tanti discorsi, ma non ne farò neanche uno, ma credo che siete un esempio per molti. E anche un’ispirazione per me, spero di diventare parte di un nucleo così tenace”.

E’ poi il momento dei regali: uno smartphone per Marco, un bracciale per Marta, ma soprattutto i biglietti per il concerto di Mengoni, già sold out, e un plettro molto speciale, acquistato dal cantante in un viaggio sulla via del blues, nel sud degli Stati Uniti, e che Mengoni ha portato con sé sul palco per tutte le serate del Festival di Sanremo, dove ha trionfato. Un ottimo auspicio.

La busta, ovviamente, si apre, e mentre il cantante intona la sua “Due Vite”, Monica, Marco e Marta si stringono in un grande abbraccio.