C’è posta per te, Andrea spiazza Maria De Filippi: “Tu che faresti?”. La risposta è da applausi

L’ultima puntata di ‘C’è posta per te’ ha dato modo di confermare quanto l’approccio adottato di Maria De Filippi con i suoi ospiti e le loro delicatissime vicende famigliari sia l’essenza di una cifra stilistica alla base di un successo senza pari. In particolare, una certa empatia la conduttrice l’ha dimostrata nella storia di Samantha, ricorsa al programma per cercare di recuperare l'affetto del figlio Andrea che aveva deciso di allontanarsi da lei dopo la separazione dal suo secondo compagno, padre del fratello.

“Tu che faresti?”, ha chiesto a Maria Andrea alla fine del colloquio con la mamma che chiedeva il suo perdono. E la risposta della conduttrice, evidentemente spiazzata da una domanda tanto diretta quanto genuina, ha suscitato gli applausi del pubblico ancora una volta messo davanti alla schiettezza di una donna che sa trovare il momento giusto per accennare alla sua esperienza personale.

“Tu che faresti?”: la risposta di Maria De Filippi

Il racconto della storia ha ripercorso il momento in cui, dopo un primo allontanamento dalla madre, Andrea si era riconciliato con lei quando era stata ricoverata a lungo in ospedale per Covid. Samantha, però, memore del passato e temendo il giudizio del figlio, non gli aveva confidato una nuova relazione che, scoperta da Andrea, è stata causa del definitivo allontanamento. "Ho paura che mio fratello possa provare le stesse cose che ho provato io", ha ammesso il ragazzo: "Ho paura che lei mi faccia ancora soffrire. Non so come, ma è per questo che ho voluto chiudere. Voglio farmi la mia vita, ho dei progetti. Perché devo sentirla?".

"Lei ha capito i suoi errori", ha cercato di dissuaderlo Maria, ed è stato allora che Andrea le ha chiesto: "Tu che faresti?". Lenta, ma precisa la replica di Maria: "Non ho mai dovuto perdonare niente a mia madre e nemmeno a mio padre, per fortuna. Ma col bene che ho voluto loro, avrei perdonato". Alla fine, l'abbraccio è arrivato e mamma e figlio hanno iniziato una nuova vita insieme.