C'è posta per te, il figlio se ne va: Maria De Filippi va a riprenderlo e lascia lo studio vuoto

Dopo aver deciso di non voler aprire la busta e riabbracciare sua madre, Davide esce ma la conduttrice ci prova fino in fondo

Interminabili minuti di silenzio e incredulità ieri sera nello studio di 'C'è posta per te', tutto rigorosamente in onda. La signora Maria ha mandato a chiamare il figlio e la figlia, che non le parlano più da quando lei ha un nuovo compagno. I ragazzi sono arrivati insieme ai rispettivi compagni, ma Davide è molto duro nei confronti di sua madre e non ne vuole sapere di aprire la busta.

Se ne vanno, ma evidentemente Maria De Filippi, dall'alto della sua esperienza dopo 21 edizioni, percepisce che c'è qualche speranza per far cambiare idea al ragazzo. "Se mentre percorri il tunnel ci ripensi, torna indietro" gli dice la conduttrice, prima di salutarlo. Dopo qualche secondo è lei che lascia lo studio e attraversa il tunnel, fino a dietro le quinte, sperando di convincere Davide. Niente da fare. Maria, però, rientra con la figlia, il compagno e la compagna di Davide: "È un testone. Dagli il suo tempo".

La scena ha fatto scatenare i fan del programma, che sui social hanno commentato in tutte le salse il gesto di Maria De Filippi, venerata tra il sacro e il regale. "The Queen", "Momenti divini" tra i commenti più gettonati, e ancora: "Minuti di niente e noi qui incollati" ha scritto Trash Italiano, condividendo il video. Infine la grande verità: "Maria riesce a fare il 30% di share anche inquadrando uno studio vuoto".