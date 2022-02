C’è posta per te, Maria Paola rifiuta l’ex che l’ha tradita (e lasciata) per due volte prima delle nozze

(La storia di Leandro e Maria Paola a C'è posta per te)

Nemmeno Maria De Filippi è riuscita a convincere Maria Paola a perdonare l’ex fidanzato Leandro e a tornare con lui: troppa la sofferenza causata alla ragazza dai tradimenti che per ben due volte, poco prima delle nozze, ha subito dal mittente di una busta rimasta chiusa alla fine di un racconto che molto ha colpito il pubblico di C’è posta per te.

Leandro è stato tra protagonisti della puntata di sabato 19 febbraio 2022. Il ragazzo si è rivolto al programma di Canale 5 con l’intento di riconquistare la donna con cui ha iniziato una relazione quando erano adolescenti e che lui, per ben due volte, ha tradito e lasciato quando mancava poco al matrimonio. Perdonato già una volta, alla seconda recidiva Maria Paola non ha più considerato il perdono. Tanti i tentativi di Leandro di chiederle scusa, frequenti anche gli appostamenti sotto casa sua, ma nulla: per Maria Paola il dolore è stato troppo grande per poter essere dimenticato.

“Io cercavo da lui delle certezze che non arrivavano mai (...) Mi sono chiesta perché cercava altre, cosa non trovava in me…” ha commentato la destinataria della busta parlando con Maria De Filippi che, invano, ha tentato di trovare un modo per ricucire il rapporto. “Perché cercava di fuggire dalle responsabilità”, ha ipotizzato la conduttrice sentendosi replicare che Leandro avrebbe frequentato anche una donna con un compagno e un figlio a cui aveva pure chiesto di iniziare una relazione stabile. Alla fine la ragazza ha spiegato di sentirsi bene adesso anche senza di lui e che non ritornerà sui suoi passi, benché vederlo e saperlo soffrire le dispiaccia molto. “Mi spiace vederlo soffrire, se l’ho ferito con qualche parola che ho detto… ma è la verità” ha concluso Maria Paola che ha chiuso definitivamente la busta.