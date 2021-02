C'è Posta per Te: Stefano De Martino e Renato Zero ospiti. Tutte le anticipazioni

Attesissimi ospiti a C'è Posta per Te. Domani, in prima serata su Canale 5, va in onda il settimo appuntamento del people show condotto da Maria De Filippi. Questa settimana protagonisti delle sorprese di due emozionanti vicende lo straordinario cantautore e showman Renato Zero e l’amatissimo e affascinante conduttore Stefano De Martino.

C'è Posta per Te: ospiti Stefano De Martino e Renato Zero

Per Stefano De Martino, in particolare, si tratta di un gradito ritorno a Mediaset: dopo aver debuttato nei panni di allievo ballerino (e poi professionista ballerino) nel talent show Amici di Maria De Filippi, il 31enne napoletano è volato in Rai, dove ha sperimentato le vesti di conduttore degli show 'Made in Sud' e 'Stasera tutto è possibile', quest'ultimo attualmente in onda su Rai Due. De Martino, inoltre, è al centro della cronaca rosa per la recente separazione dall'ex moglie Belen Rodriguez, da cui ha avuto il figlio Santiago ed oggi incinta di un altro uomo.

Quanto a Renato Zero, invece, è ormai un habituèe delle trasmissioni di De Filippi: lo abbiamo visto spesso ospite anche ad 'Amici'.

Il format di C'è Posta per Te

Le persone che si rivolgono alla redazione del programma con l'intento riallacciare rapporti familiari complicati, ritrovare il primo amore o dedicare una sorpresa speciale ad un proprio caro. Spazio anche le storie simpatiche e giocose quando a scrivere al programma sono persone adulte alla ricerca di un primo amore che gli aveva fatto battere il cuore (vissuto magari 50 anni prima). Un momento speciale dove in cui vengono coinvolti, appunto, a sorpresa i loro beniamini del cinema, della televisione, dello sport e della politica.

Il programma e’ ideato e condotta da Maria De Filippi, prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset. Regia: Paolo Pietrangeli.

I postini di C'è Posta per Te

A raggiungere i destinatari della posta in giro in bicicletta per tutta l’Italia il quartetto composto da Chiara Carcano, Marcello Mordino, Gianfranco Apicerni e Andrea Offreddi.