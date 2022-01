C'è Posta per Te: il regalo di Paolo Bonolis alla famiglia di Matteo, guarito dal cancro

(Nel video in alto, Paolo Bonolis a C'è Posta per Te)

Paolo Bobolis ospite a C'è Posta per Te per la storia di un 18enne palermitano guarito dal cancro. Nel corso della prima puntata, il conduttore è stato la "sorpresa in studio" per i genitori del giovane, appassionati da sempre delle sue trasmissioni: lui vuole così ringraziarli del supporto avuto nei momenti più difficili segnati dal linfoma, tra chemioterapia e dolore, perché si dice "convinto che un corpo malato può ricevere cure solo se intorno c'è chi ti fa sentire che la malattia è curabile".

"Molti mi hanno definito un super eroe, ma siete voi i veri super eroi. Il vostro amore mi ha aiutato a superare tutto", dice il ragazzo ai genitori arrivati in studio. Poi il racconto del periodo più drammatico: la terapia, i capelli che cadono, ma sempre l'amore intorno della famiglia, dei genitori e dei fratelli che oggi vuole ricambiare. "Mi dispiace avervi dovuto far sopportare i miei momenti di rabbia", dice Matteo. Così presenta il suo "dono" speciale per i genitori: Bonolis, nascosto dietro le quinte.

Entrato in studio, Paolo esprime tutta la sua stima per il ragazzo, che definisce "con le spalle larghe" nonostante la giovane età. Poi decide lui stesso di fare alcuni regali alla famiglia, pur nel suo piccolo, affinché possa finalmente vivere un po' di spensieratezza. Il primo dono è un viaggio per mamma e papà. "Volete bene ai vostri figli, lo so - dice ai signori - ma dopo un po' ci sta una settimanella di relax. Allora ho pensato di mandarvi in un resort". La location possono sceglierla loro. A Matteo regala invece una pianola per esercitarsi. Applausi in studio. Si toglie la busta e si parte per un bel viaggio. E verso una nuova vita, finalmente libera dalla malattia.