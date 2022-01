C'è Posta per Te 2022, prima puntata: Bonolis, De Martino e tutti gli ospiti

E' tutto pronto per la prima puntata del 2022 di C'è Posta per Te. Si parte sabato 8 gennaio con l'attesissimo appuntamento di debutto del people show condotto da Maria De Filippi (per il venticinquesimo anno di fila). Tanti ospiti attesi in studio, pronti ad accogliere le emozioni delle storie degli italiani presentate dalla padrona di casa, tra liti familiari, amori interrotti e (si spera) ricongiungimenti.

Gli ospiti della prima puntata

Nel corso della prima puntata saranno coinvolti in due bellissime sorprese uno dei grandi fautori della televisione italiana, autore e conduttore d’eccellenza, ovvero Paolo Bonolis e Stefano De Martino, che con tenacia, lavoro e talento e’ diventato l’artista e l’uomo che e’ oggi. Per Stefano si tratta in qualche modo di un ritorno alle origini: prima di dare il via ad una carriera (tutta in ascesa, come dimostra il programma tutto suo affidatogli su Rai Due in seconda serata, ovvero il Bar Stella), ha cominciato proprio come allievo ballerino nella scuola di Amici, ideato e condotto dalla stessa Maria.

Chi sono i postini di C'è Posta per Te

A recapitare gli inviti a partecipare quattro postini: Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Chiara Carcano e Andrea Offredi che in sella alle biciclette girano in lungo e in largo l’Italia e l’estero.

Il format di C'è Posta per Te

Il format, ideato e condotto da Maria De Filippi con Alberto Silvestri 22 anni fa e prodotto dalla Fascino PGT, ha come protagoniste assolute le persone e le loro storie.

Attraverso il racconto e la capacita’ di ascolto, Maria De Filippi cerca di mediare una situazione sentimentale forse giunta al capolinea, cercando di mettere a fuoco le vere ragioni che hanno portato quella storia ad una frattura insanabile.

Storie che portano spesso a riflettere sui rapporti umani e su come sia importante nei confronti di una persona cara riuscire a fare dei gesti d’amore, riuscire a perdonare e a dare una seconda chance. Storie spesso difficili, che hanno causato grandi sofferenze, storie di lunghe separazioni e silenzi, storie molto coinvolgenti dal punto di vista sentimentale ma anche storie delicate e a volte divertenti come i primi amori mai dimenticati che raccontano momenti di affetto, gioia e allegria.

La regia è di Paolo Pietrangeli.

Foto

In basso, alcune foto in anteprima della prima puntata di C'è Posta per Te, al via l'otto gennaio. Negli scatti, Maria De Filippi in studio con gli ospiti Stefano De Martino e Paolo Bonolis