C’è Posta per Te, terza puntata: gli ospiti Marco Bocci e Roberto Mancini e le storie

Domani, sabato 29, Maria De Filippi conduce un nuovo appuntamento di "C’è Posta per Te". Le prime tre puntate hanno conquistato il pubblico merito delle storie coinvolgenti e degli ospiti. Ancora una volta protagoniste assolute sono le vite delle persone che raccontano storie di ricongiungimenti, di amori difficili o impossibili, di incomprensioni che causano dolore e separazioni, di rapporti familiari interrotti o di primi amori mai dimenticati.

Gli ospiti della terza puntata

Tra le sorprese di questa settimana l’allenatore della Nazionale Italiana Roberto Mancini e l’attore e regista di cinema e fiction Marco Bocci. Come da anni accade i super ospiti doneranno un sorriso, e magari qualche regalo, al destinatario della lettera che ha deciso di partecipare al programma.

A recapitare la posta al mittente quattro postini: Chiara Carcano Marcello Mordino, Gianfranco Apicerni e Andrea Offredi . Il programma è prodotto da Fascino P.g.t per Mediaset. Curatore del programma Roberto Maltoni. Regia di Paolo Pietrangeli.

Il format di C'è Posta per Te e gli autori

Il format, ideato e condotto da Maria De Filippi con Alberto Silvestri 22 anni fa e prodotto dalla Fascino PGT, ha come protagoniste assolute le persone e le loro storie: storie di amori finiti ma (forse) in attesa di una seconda possibilità, storie di faide familiari in cerca (forse) di una ricongiungimento. Storie che trovano la voce di De Filippi, vero e proprio paciere di persone tra loro divise e per le quali cercherà una riconciliazione. Autori della trasmissione C'è Posta per Te sono: Lucia Chiorrini e Emanuela Sempio e Rosella Bettinardi e Camilla Capogrossi e Anna Maria Celani e Daniela Cutolo e Giusy De Filippo e Rita Leccio e Salvatore Lo Presti con la collaborazione di Barbara Cappi.

Chi sarà capace di perdonare e aprire la busta che al centro dello studio televisivo separa mittente e destinatario e metaforicamente simboleggia la distanza apparentemente incolmabile tra mariti e mogli, genitori e figli, amici, fidanzati, primi amori e parenti che il destino o le scelte di vita hanno separato?