"Ci eravamo lasciati, era stata la scelta giusta": la confessione di Todaro e Tocca a C'è posta per te

A C'è Posta per te due ospiti hanno donato ad una giovane coppia il sogno d'amore che tanto volevano. Giovanni ha scritto al programma per fare la proposta di matrimonio alla sua fidanzata, che aspetta anche il loro primo figlio. Voleva organizzarle qualcosa di speciale e ci è riuscito. I giovanissimi si sono scambiati l'anello, ma prima di ciò per Luisa ecco che scendono dalla scalinata Francesca Tocca e Raimondo Todaro. La futura madre ama la danza e per questo Giovanni ha voluto regalarle l'occasione di conoscere i due professionisti.

Todaro e Tocca hanno fatto dei bei regali ai due: l'anello di fidanzamento, il vestito da sposa per lei e poi una somma in denaro per iniziare la loro vita insieme tra pannolini e mobili da montare.

La storia d'amore di Francesca e Raimondo così simile a quella di Giovanni e Luisa

Tocca e Todaro, che nella vita sono anche una coppia, hanno voluto fare un sentito augurio di felicità ai due futuri sposini. La prima a parlare è stata Francesca:

"La vostra storia può essere un esempio per molti giovani che preferiscono non impegnarsi, che a 18 anni non pensano alle responsabilità. Io ero poco più grande di te quando ho scoperto di essere incinta di Jasmine, ma Jasmine l'abbiamo tanto desiderata. Certo non era il momento migliore ma è stata una scelta di cuore. Io ancora lavoravo e non lavoravo, non sapevamo dove andare a vivere, lui è catanese e io sono romana. È stata una scelta complessa, ma bellissima".

Poi Raimondo ha aggiunto che non sempre è tutto rosa e fiori: