C'è Posta per te, quinta puntata: Luciana Littizzetto, tutti gli ospiti e le storie

Sabato 12 febbraio, in prima serata su Canale 5, va in onda la quinta puntata di C'è posta per te, il people show condotto da Maria De Filippi - arrivato alla 25esima edizione - che si sta confermando anche quest'anno uno dei programmi più amati dal pubblico italiano, ottenendo numeri record in termini di ascolti e interazioni social. Dopo la pausa nella settima di Sanremo, il programma torna con una puntata piena di ospiti e commoventi storie, ma anche tanto divertimento.

Gli ospiti

Unico ospite annunciato al momento è Luciana Littizzetto. La comica torinese, molto amica di Maria De Filippi, sarà la protagonista di una sorpresa e non farà mancare uno dei suoi esilaranti siparietti coinvolgendo anche la padrona di casa. Altri nomi verranno annunciati nelle prossime ore.

Il format di C'è posta per te e gli autori

Il format, ideato e condotto da Maria De Filippi con Alberto Silvestri 22 anni fa e prodotto dalla Fascino PGT, ha come protagoniste assolute le persone e le loro storie: storie di amori finiti ma (forse) in attesa di una seconda possibilità, storie di faide familiari in cerca (forse) di una ricongiungimento. Storie che trovano la voce di De Filippi, vero e proprio paciere di persone tra loro divise e per le quali cercherà una riconciliazione. Autori della trasmissione C'è posta per te sono: Lucia Chiorrini e Emanuela Sempio e Rosella Bettinardi e Camilla Capogrossi e Anna Maria Celani e Daniela Cutolo e Giusy De Filippo e Rita Leccio e Salvatore Lo Presti con la collaborazione di Barbara Cappi. Chi sarà capace di perdonare e aprire la busta che al centro dello studio televisivo separa mittente e destinatario e metaforicamente simboleggia la distanza apparentemente incolmabile tra mariti e mogli, genitori e figli, amici, fidanzati, primi amori e parenti che il destino o le scelte di vita hanno separato?