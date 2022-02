C'è Posta per Te, sesta puntata: Pio e Amedeo, tutti gli ospiti e le storie

Tanti ospiti e nuove storie nel corso della prossima puntata di C'è Posta per Te, in onda sabato 19 febbraio 2022, in prima serata su Canale 5. Ad accogliere volti noti e gente comune nello studio del people show Mediaset, c'è come sempre l'impeccabile padrona di casa Maria De Filippi. Al centro dello studio la scenografica busta divide mittente da destinatario, per un altro sabato sera all'insegna delle liti e delle riconciliazioni familiari e sentimentali a favore di telecamera.

Gli ospiti

Due i regali speciali nella puntata di domani. Tra gli ospiti, tornano Pio e Amedeo: i due comici sono pronti come sempre a far divertire il pubblico con la loro irriverenza e l’irresistibile sense of humor, in attesa di tornare presto in prima serata su Canale 5 con il loro show. E poi spazio al grande campione, attaccante del Napoli e della Nazionale Italiana, Lorenzo Insigne.

Le storie

È la conduttrice e ideatrice del people show Maria De Filippi a fare da intermediario tra due parti che spesso sembrano essere inconciliabili. Questo il cuore del programma in onda da ormai più di vent'anni. Nessuna anticipazione, nel dettaglio, sui protagonisti della prossima puntata. Di certo potremmo trovare, di nuovo, chi da anni non parla più con una persona cara, chi ricerca un primo amore di gioventù, chi vive incomprensioni con la sua famiglia ma anche chi vuole esprimere la propria gratitudine regalando un momento magico.

Il format

Il format di C'è Posta per Te, inossidabile certezza del sabato sera, è stato ideato e condotto da Maria De Filippi con Alberto Silvestri 22 anni fa e prodotto dalla Fascino PGT. Autori della trasmissione sono: Lucia Chiorrini e Emanuela Sempio e Rosella Bettinardi e Camilla Capogrossi e Anna Maria Celani e Daniela Cutolo e Giusy De Filippo e Rita Leccio e Salvatore Lo Presti con la collaborazione di Barbara Cappi. Chi sarà capace di perdonare e aprire la busta che al centro dello studio televisivo separa mittente e destinatario e metaforicamente simboleggia la distanza apparentemente incolmabile tra mariti e mogli, genitori e figli, amici, fidanzati, primi amori e parenti che il destino o le scelte di vita hanno separato?

Il programma è prodotto da Fascino P.g.t per Mediaset. A cura di Roberto Maltoni. Firma la regia Paolo Pietrangeli.