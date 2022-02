C'è Posta per te, sesta puntata: Francesco Totti, tutti gli ospiti e le storie

Tra gli ospiti della prossima puntata di C'è Posta per Te, in onda sabato 26 febbraio, c'è anche Francesco Totti. Dopo le voci di crisi con la moglie Ilary Blasi, l'ex Capitano della Roma sarà presente in studio nello show condotto da Maria De Filippi a partire dalle 21.25 su Canale 5. Totti non sarà certo l'unico ospite del people show del sabato sera, ma gli altri volti protagonisti non sono ancora stati rivelati dalla produzione.

Gli ospiti

Ma, c'è un ma. Se pensate di piazzarvi tra i telespettatori di C'è Posta per Te sabato sera, nella speranza di veder chiarito il "giallo" che ha tenuto banco negli ultimi giorni, ovvero la presunta separazione tra l'ex calciatore e la storica compagna di vita Ilary Blasi, dovete riporre le speranze: le puntate del programma sono infatti registrati ed è impossibile che si faccia cenno alla questione. Del resto, sarebbe stato improbabile anche nel caso in cui lo show andasse in diretta, vista la classe che De Filippi è solita usare con gli ospiti del programma, attenta com'è a scivolare sì nelle emozioni ma non nel gossip.

Per quanto riguarda gli altri personaggi invitati, non è stato fatto ancora alcun nome. Solitamente, i "vip" presenti nel corso della puntata sono due o tre.

Le storie

Spazio poi alle storie, fulcro reale della trasmissione da record. Anche stavolta al centro della scena le famiglie italiane in cerca di un ricongiungimento dopo litigi sentimentali, economici o matrimoniali. Cantastorie, come sempre, Maria.

Il format di C'è Posta per Te, inossidabile certezza del sabato sera, è stato ideato e condotto da Maria De Filippi con Alberto Silvestri 22 anni fa e prodotto dalla Fascino PGT. Autori della trasmissione sono: Lucia Chiorrini e Emanuela Sempio e Rosella Bettinardi e Camilla Capogrossi e Anna Maria Celani e Daniela Cutolo e Giusy De Filippo e Rita Leccio e Salvatore Lo Presti con la collaborazione di Barbara Cappi. Il programma è prodotto da Fascino P.g.t per Mediaset. A cura di Roberto Maltoni. Firma la regia Paolo Pietrangeli.