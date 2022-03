C'è Posta per Te, penultima puntata: Canavacciuolo, tutti gli ospiti e le storie

Domani, in prima serata, nuovo appuntamento con C’è Posta per Te, programma ideato e condotto da Maria De Filippi che ne è anche produttrice. Al centro dello studio la scenografica busta divide mittente da destinatario, per un altro sabato sera all'insegna delle liti e delle riconciliazioni familiari e sentimentali a favore di telecamera.

Gli ospiti

Giunto alla penultima puntata della stagione, nell’appuntamento di sabato 5 marzo 2022 sono tre i beniamini del pubblico in veste di regali eccezionali: i campioni della Nazionale e difensori della Vecchia Signora Juventus Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci e lo chef stellato Antonino Cannavacciuolo, coinvolti in due delle storie raccontate da Maria De Filippi.

Le storie e il format

Anche stavolta al centro della scena le famiglie italiane in cerca di un ricongiungimento dopo litigi sentimentali, economici o matrimoniali. Cantastorie, come sempre, Maria. Il format di C'è Posta per Te, inossidabile certezza del sabato sera, è stato ideato e condotto da Maria De Filippi con Alberto Silvestri 22 anni fa e prodotto dalla Fascino PGT. Autori della trasmissione sono: Lucia Chiorrini e Emanuela Sempio e Rosella Bettinardi e Camilla Capogrossi e Anna Maria Celani e Daniela Cutolo e Giusy De Filippo e Rita Leccio e Salvatore Lo Presti con la collaborazione di Barbara Cappi. Il programma è prodotto da Fascino P.g.t per Mediaset. A cura di Roberto Maltoni. Firma la regia Paolo Pietrangeli.

Come sempre a recapitare la posta in sella alle loro biciclette in giro per tutta l’Italia e oltre confine la squadra dei postini formata da: Marcello Mordino, Gianfranco Apicerni, Chiara Carcano e Andrea Offredi.

