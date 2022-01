C'è Posta per Te, seconda puntata: Can Yaman, gli ospiti e le storie

Seconda puntata, sabato 15 gennaio 2022, con C'è Posta per Te, il fortunatissimo programma condotto da Maria De Filippi nella prima serata di Canale 5, a partire dalle 21.25. Tanti gli ospiti attesi nel corso di questo nuovo appuntamento, ma uno è già stato annunciato ed è l'attore Can Yaman.

Gli ospiti

Unico ospite annunciato al momento è Can Yaman, attore turco famoso per le serie tv in onda nel primo pomeriggio di Canale 5 come Love is in the air.

Il nome del secondo ospite della puntata non è stato ancora rivelato dalle fonti ufficiali interne alla trasmissione.

Il format di C'è Posta per Te

Il format, ideato e condotto da Maria De Filippi con Alberto Silvestri 22 anni fa e prodotto dalla Fascino PGT, ha come protagoniste assolute le persone e le loro storie: storie di amori finiti ma (forse) in attesa di una seconda possibilità, storie di faide familiari in cerca (forse) di una ricongiungimento. Storie che trovano la voce di De Filippi, vero e proprio paciere di persone tra loro divise e per le quali cercherà una riconciliazione.

Foto