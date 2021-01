‘C’è posta per te’, polemica per il promo con la signora che perde la dentiera: il programma taglia la scena

(C'è posta per te, la storia di Stefano che cerca Elena: tra le papabili anche la signora Sarina)

Rosaria Cannavò, detta Sarina, è stata tra le protagoniste assolute della puntata di ‘C’è posta per te’ di sabato 16 gennaio per una travolgente simpatia che ha divertito il pubblico in studio come i telespettatori da casa. Tuttavia, la popolarità della signora viaggiava sui social già il giorno prima della messa in onda della storia che la riguardava, trascinata dal promo del programma che la mostrava parlare con Maria De Filippi e incappare nell’incidente di perdere la dentiera.

“La puntata di domani ci regalerà tantissime emozioni ma anche tante risate! Tutti sintonizzati alle 21.15 su Canale 5”, si leggeva a corredo nella clip postata sull’account ufficiale Instagram del programma, destinatario dei commenti più disparati proprio per aver scelto un momento di imbarazzo della signora come pubblicità. “Non fa ridere, poverina”, ha scritto qualcuno; “Potevano anche evitare di fare vedere questa scena”, ha aggiunto qualcun altro; “Non mi sembra rispettoso riguardo alla Signora”, ha osservato chi pure ha trovato di cattivo gusto la scelta.

‘C’è posta per te’ taglia la scena imbarazzante della signora Sarina

Alla fine il momento in cui Sarina perde la dentiera è stato tagliato dalla puntata di ‘C’è posta per te’ in onda ieri, sabato 16 gennaio. Nel momento dell’incidente, infatti, la signora è stata ripresa di spalle, lasciando che poi l’inquadratura staccasse su Maria De Filippi (nel video in alto, a partire dal minuto 25): un’accortezza televisiva tanto doverosa quanto rispettosa nei confronti della signora quella tenuta dalla produzione del programma che magari si sarebbe potuta tenere anche nel contesto social, visto il successo di un programma che non ha certo bisogno di espedienti simili per attirare milioni di già fedelissimi telespettatori.

C’è posta per te, la storia di Stefano

La storia che ha coinvolto la signora Sarina a ‘C’è posta per te’, è stata quella di Francesco, 91 anni, arrivato in studio per cercare la sua Elena dopo più di 70 anni. La ricerca della redazione del programma di Maria De Filippi ha coinvolto alcune signore di nome Elena, ma nessuna corrispondeva completamente alla descrizione fatta. Maria ha dunque portato in studio anche Sarina che sembrava essere proprio la donna che cercava Stefano. I due però non si sono riconosciuti…

io indignata perché hanno tolto la scena della signora Sarina che perde la dentiera #CePostaPerTe pic.twitter.com/qnhhX9bieR — Franci; loves g (@phoebeontw) January 16, 2021

Il sindaco di Francavilla ringrazia la signora Sarina dopo ‘C'è Posta per Te’

Al netto dell’incidente che ha smosso critiche e risate, la simpatia dimostrata a ‘C’è posta per te’ dalla signora Sarina di Francavilla, in provincia di Messina, ha riscosso talmente tanto successo da meritare il pubblico ringraziamento di Vincenzo Pulizzi, sindaco del comune siciliano. “Grazie per averci donato questo momento di spensieratezza, per averci fatto divertire con la tua spontaneità e per aver nominato più volte FRANCAVILLA”, ha scritto su Facebook Pulicci alla sua concittadina.