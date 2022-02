C’è posta per te, Chiara perdona Simone dopo i numerosi tradimenti: "C'è sempre l'evirazione"

(Sopra la storia di Simone)

A C’è posta per te si è tornati a parlare di tradimenti. Maria ha raccontato la storia di Chiara e Simone, marito e moglie che combattono da anni con le bugie e le mancanze di rispetto di Simone. Sono una coppia apparentemente senza problemi, Chiara è una moglie perfetta, i due si aiutano a vicenda, hanno costruito una famiglia, ma Simone torna sempre a tradirla. L'ultimo episodio è pochi mesi fa, a fine 2021.

L'ultimo tradimento non è stato consumato, ma solo perché l'altra donna non voleva. Il triangolo scomodo si è creato in ufficio e Simone è stato costretto a raccontare tutto a Chiara sotto minaccia della datrice di lavoro.

Neanche Maria sapeva come difendere Simone, perché è indifendibile, ma come sempre riesce a toccare i tasti giusti e poi c'è anche da dire che era ben evidente l'amore che entrambi nutrono, anche se con evidenti disagi. Lui infatti ha iniziato anche ad andare in analisi per capire cosa lo spinga, davvero, a tradire l'unica donna che ama.

Il confronto tra Chiara e Simone

Simone dopo aver avuto la conferma di poter parlare ha fatto un breve discorso, ma molto sentito:

Ciao amo, so che non te lo saresti mai aspettata di trovarmi qua, volevo chiederti scusa davanti a tutti. Volevo chiederti davanti a tutte queste persone di perdonarmi, di perdonare i tradimenti e le umiliazioni perché non te le sei meritate. Le persone possono cambiare, per me potrebbe essere il primo passo per essere una nuova persona che smette di dire bugie, per essere più limpido e sincero.

Maria a questo punto ha continuato il racconto e ha aggiunto dei particolari: i due ancora si incontrano e non solo per i figli, "per rapporti intimi" che sono stati confermati anche da Chiara che è innamorata dell'uomo che le ha causato tante sofferenze. "Si mi ha tradito e non lo faccio entrare in casa ma abbiamo ancora dei rapporti intimi".

Su Twitter in molti hanno commentato la storia: non riescono a capire come Chiara possa amarlo ancora, ma in particolare non comprendono come sia possibile che lei abbia momenti intimi con lui ma non lo perdoni e gli consenta di tornare a casa. Altri sono arrivati a pensare che la storia fosse costruita. In realtà non è così difficile da comprendere, lei lo ama ma non si fida e in questa relazione non sono da soli, hanno dei figli. Lei è cosciente di tutti i tradimenti, ma l'amore che prova per lui, per la "l'altra persona, quella quasi perfetta", riesce a superare, almeno per il momento, ogni ostacolo. Ma Chiara ammette di star pensando che la loro storia sia finita, ma è così forte il desiderio di stare con lui che decide di aprire la busta e tornare a casa con Simone.

Maria giustamente ricorda a Chiara che è lei che deve decidere se tenerlo a casa: "Stasera lo fai tornare, domani vedi se lo vuoi mandare via e lo cacci". "Maria vuoi venire a casa con noi?" scherza la moglie e la conduttrice si mette a ridere. "Guarda che c'è sempre un'altra soluzione che è l'evirazione, me lo hai detto anche tu" aggiunge Maria che augura un lieto fine ai due.

