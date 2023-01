C’è Posta per Te, Stefano De Martino regala ad Alessia una grande emozione

Protagonista della prima, commovente, storia della puntata di C’è Posta per Te di sabato 21 gennaio è Stefano De Martino, che aiuta una donna a fare una sorpresa alla sua amatissima giovane nipote, con un passato difficile e che deve imparare a riaprirsi alla vita.

La storia di Alessia e l’amore di zia Raffaela

Raffaela considera la nipote Alessia sua figlia. La mamma della ragazza muore quando lei ha solo 10 anni, il papà, il fratello di Raffaela, muore quando ne ha 17 anni e la zia da quel momento le fa da madre e da padre.

Alessia ora è legatissima alla zia e lei è però preoccupata perché la vede insicura e impaurita dalla vita. Raffaela chiede per questo l’aiuto di Maria De Filippi e di Stefano De Martino: vuole farle capire che deve crescere e accantonare le paure conseguenze dei suoi traumi, perché la vita le ha tolto tanto, ma la zia vuole che capisca che la vita potrà darle anche tanto se troverà la forza di avere fiducia.

Alessia è una grande fan dell’ex ballerino di Amici che vede come un vero e proprio principe. Chi meglio di lui può regalarle un po’ di gioia e forse un po’ più di fiducia in sé stessa?

All’apertura della busta Raffaela si fa trovare con una corona in mano per la sua 'principessa' e dice, tra emozione, sorrisi e lacrime: “Ti ho detto qualche bugia perché volevo portarti qui afarti vivere delle cose belle, perché ti voglio bene e sei nel mio cuore notte e giorno”.

Stefano De Martino, un sogno realizzato per la principessa Alessia

Maria De Filippi inizia quindi a leggere la lettera piena d’amore della zia alla nipote, tra ricordi d’infanzia e parole che ricordano ad Alessia: “Tu sei venuta al mondo tra le migliori braccia, solo che tra quelle braccia ci avresti dovuto restare”.

La ragazza ascolta la storia d’amore dei suoi genitori e anche di quanto l’hanno amata dalle parole della zia, tra le lacrime di commozione che rivelano tutto il dolore di una ragazzina che ha perso le persone che amava davvero troppo presto.

La donna ricorda poi il momento in cui ha scelto di prendere in affidamento la nipotina rimasta sola e infine esprime il motivo per cui l’ha invitata a C’è Posta per Te: “Fidati di zia, quello che vuoi lo puoi ottenere…Il mondo è fuori che ti aspetta, il destino ti deve tanto e so che otterrai quello che vorrai.”

A questo punto entrano le migliori amiche di Alessia che, dopo un lungo abbraccio, la bendano per prepararla a una grande gioia, l’incontro con un misterioso principe, non prima di essersi fatte promettere che Alessia crederà di più in se stessa. A questo punto 'il principe' Stefano De Martino può entrare, con tanto di occhi lucidi e un grande mazzo di rose bianche e rosse per Alessia.

“La vita a volte ci porta via delle persone che ci amano, ma ce ne regala delle altre”. Riflette De Martino dopo aver ascoltato la commovente storia di Alessia e Raffaela. “E ho visto che tu sei circondata da grande amore. Ascoltando la tua storia pensavo, quante vite può contenere ogni vita? Ce ne sono tante, bisogna solo dare loro la possibilità di nascere. Quando succedono delle cose brutte si ha paura di lasciare spazio altro. Il tuo passato non è stato felice, ma la buona notizia è che non siamo più nel passato”.

E ancora, continua, per incoraggiare la ragazza: “Devi semplicemente credere di più in te stessa e dare a una nuova vita la possibilità di cominciare. Questo però lo puoi fare solo tu, dipende solo da te”.

E ricorda anche la sua esperienza: ““Devi sapere che quando lo ha conosciuto Maria De Filippi scaricavo la frutta, poi sono diventato ballerino, poi sono partito per l’America, poi sono diventato conduttore. Ci sono state molte vite anche nella mia vita, bisogna lasciare spazio alle nuove possibilità”.

Stefano De Martino: “Anch’io ho vissuto tante vite, è ora che tu lasci spazio a una vita nuova”

Ma oltre alle rose, De Martino non arriva a mani vuote e porta altri regali : “Un Lego perché so che sei appassionata”, e poi un libro, “Il giovane Holden” perché, racconta, per lui leggere è stato un modo per accedere nuove prospettive “però bisogna trovare il momento giusto per leggere”, aggiunge "Io leggo in viaggio". E a questo punto, l’ultimo regalo: un biglietto per il primo viaggio in aereo della vita di Alessia per Madrid con le amiche. E chissà che da questa nuova esperienza anche la nuova vita di Alessia possa prendere davvero il volo.