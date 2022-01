Roberto Baggio e la sorpresa ad Agazio, rimasto vedovo: "Supererai il dolore"

L'amore dei figli verso un padre amorevole e protettivo che per 33 anni è stato al fianco della mamma malata di una forma molto aggressiva di sclerosi multipla. Ogni difficoltà è stata affrontata con coraggio, determinazione e amore. Toccante il racconto di Rosi, la figlia, in cui spiega come il padre, quando la madre è diventata cieca, ha smesso di utilizzare frasi come "vieni a vedere", "guarda che bel vestito" e quando il pomeriggio si sedevano di fronte alla tv loro non la guardavano, "la ascoltavano".

La storia di un amore che ha lottato contro la malattia

A scrivere a C'è Posta per te è stata proprio Rosi ed è stata sempre lei a chiedere come regalo per il suo papà eroe il mito del calcio mondiale Roberto Baggio. Il fuoriclasse ha accettato e ha anche fatto dei regali ad Agazio.

Agazio ha 63 anni, ha ancora una vita di fronte a sé da vivere, ma da quando la sua amata metà se n'è andata non trova pace. Tutta la sua vita era dedicata a lei e ai figli. Adesso si sveglia all'alba, va al cimitero e dedica il resto della giornata al nipote e alle faccende. Si è dimenticato cosa vuol dire vivere la sua vita da solo ed è comprensibile: quando la persona che si ama sta male le proprie necessità passano in secondo piano. I figli per lui vogliono un nuovo inizio però, la mamma, una donna fortissima, non avrebbe voluto vederlo triste e così hanno deciso di regalargli una speranza: la speranza di ricominciare.

In studio prima che Roberto Baggio entrasse in studio per la sorpresa, Maria ha raccontato la storia d'amore della coppia, delle sofferenze vissute, dei traguardi raggiunti, della felicità e dell'orgoglio con cui hanno vissuto una vita in quattro bellissima. "Sono stati i genitori migliori del mondo e lo sono ancora" questo il commento dei figli entrambi presenti in studio insieme al cognato. Tutti in coro hanno fatto promettere a Agazio che inizierà, per quanto difficile, un nuovo capitolo della sua vita e poco dopo ecco che il Divin Codino è sceso dalle scale.

L'emozione di Agazio nel vedere Roberto Baggio

Baggio si è seduto accanto a Agazio che era molto emozionato "Sei un grande, è un sogno" ha sussurrato l'uomo al mito del calcio. "Per me è molto emozionante, complimenti perché siete una famiglia esemplare" ha affermato il Divin Codino con la voce spezzata dalla commozione. "So cosa vuol dire soffrire, ho perso mio padre, ma ne uscirai alla grande perché hai un cuore grande. E in una serata di festa così, ci devono essere dei regali…".

È quindi arrivato il momento dei regali: "So che hai la passione della cucina e quindi ecco un grembiule. In più so che hai delle pentole un po’ vecchie, ora le devi buttare e ci pensiamo noi a quelle nuove. Poi, so che devi comunicare con qualcuno, quindi quello vecchio lo buttiamo via" Roberto Baggio ha poi regalato due maglie autografate e infine un regalo nascosto, forse una cifra in denaro (non è dato saperlo).

Sui social i commenti di stima per entrambi sono stati centinaia e le lacrime sono state inevitabili.

Per Agazio è arrivato il momento di incontrare il suo idolo Roberto Baggio! ? #CePostaPerTe pic.twitter.com/EgDjs0tK2t — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) January 22, 2022

devastata da questa storia, dagli occhi che fatto il signore vedendo Baggio e Baggio che si dimostra che enorme campione è. #cepostaperte pic.twitter.com/F0G8I7Z98p January 22, 2022