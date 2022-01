C’è Posta per Te, terza puntata: gli ospiti Luca Argentero e Roberto Baggio e le storie

Sabato 22 gennaio in prima serata su Canale5 terzo attesissimo appuntamento con Maria De Filippi e il suo C’è Posta per Te, tra i programmi più attesi dai telespettatori affezionati a un appuntamento ormai cult della tv italiana. Due i nomi annunciati quali ospiti di questa terza puntata, personaggi amatissimi dal pubblico pronto a trascorrere una nuova serata densa di emozioni.

Gli ospiti della terza puntata

Anche stavolta farla da padrone sono le storie, i sentimenti, le emozioni delle persone che si rivolgono a C’è Posta per Te per chiedere aiuto, per trovare conforto e riuscire a trovare il coraggio di affrontare sia situazioni difficili sia per fare un regalo, una sorpresa o semplicemente per dire grazie ad un amico o a un proprio caro. Questa settimana in studio a regalare indimenticabili sorprese e momenti di gioia la leggenda del calcio italiano Roberto Baggio e l’amatissimo e bellissimo attore Luca Argentero.

Il format di C'è Posta per Te e gli autori

Il format, ideato e condotto da Maria De Filippi con Alberto Silvestri 22 anni fa e prodotto dalla Fascino PGT, ha come protagoniste assolute le persone e le loro storie: storie di amori finiti ma (forse) in attesa di una seconda possibilità, storie di faide familiari in cerca (forse) di una ricongiungimento. Storie che trovano la voce di De Filippi, vero e proprio paciere di persone tra loro divise e per le quali cercherà una riconciliazione. Autori della trasmissione C'è Posta per Te sono: Lucia Chiorrini e Emanuela Sempio e Rosella Bettinardi e Camilla Capogrossi e Anna Maria Celani e Daniela Cutolo e Giusy De Filippo e Rita Leccio e Salvatore Lo Presti con la collaborazione di Barbara Cappi.

Chi sarà capace di perdonare e aprire la busta che al centro dello studio televisivo separa mittente e destinatario e metaforicamente simboleggia la distanza apparentemente incolmabile tra mariti e mogli, genitori e figli, amici, fidanzati, primi amori e parenti che il destino o le scelte di vita hanno separato?