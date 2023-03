C'è posta per te, Tiziano Ferro è la sorpresa di papà Massimo per le figlie Federica e Antonella

Tiziano Ferro è uno degli ospiti del 4 marzo di “C’è posta per te”. Papà Massimo ha deciso di fare un regalo alle sue figlie, Federica e Antonella, che avranno la possibilità di conoscere il loro cantante preferito. Prima della messa in onda l’artista aveva voluto scrivere una lettera a Maria De Filippi come segno di vicinanza per il lutto che l’ha colpita nonostante la puntata sia stata registrata mesi prima.

“Nessuno avrebbe mai immaginato quanto dolore e sconcerto avremmo provato, cara Maria – ha scritto -. Sono felice di esserci oggi. Sarà un po’ come abbracciarti di nuovo, ancora più forte”.

Tiziano ferro è la sorpresa per Federica e Antonella

Al momento dell’ingresso in studio Maria De Filippi accoglie Tiziano Ferro con un bacio sulla fronte. La conduttrice fa poi entrare Federica e Antonella, che restano stupite: al momento dell’apertura della busta non vedono nessuno. Ben presto sentono un fischio, capiscono che il mittente è papà Massimo.

Nel momento in cui l’uomo inizia a parlare appare evidente la sua emozione. Lui soffre tantissimo da quando è rimasto vedovo, ma desidera che le sue figlie sappiano quanto lui le ami: “Da quando mamma non c'è più metà del mio cuore se n'è andato con lei. Però vi giuro che l'altra metà del mio cuore è per voi due”.

A quel punto interviene la zia delle ragazze, Monica, che era seduta tra il pubblico: “Avete perso una madre meravigliosa, io ho perso mia sorella. Sono fiera e orgogliosa di quello che siete diventate, lo sarebbe anche vostra madre“.

A quel punto entra Tiziano Ferro, alla sua vista Federica e Antonella reagiscono in modo inaspettato e corrono ad abbracciarlo. Non manca il commento divertito di Maria: ““Hanno sovvertito ogni regola. Di solito non si alza nessuno, questa volta si son precipitate“. Il cantante, noto per la sua sensibilità, si commuove.

Come spesso capita in questi casi, l’ospite ha portato con sé dei regali: un biglietto per una crociera e un invito per il suo concerto a Napoli. Federica e Antonella si erano però portate avanti e avevano acquistato il biglietto per il live addirttura dal 2019. Tiziano, però, rimedia subito e le invita per il meet and greet.

La presenza di Tiziano si conclude con uno dei momenti più attesi dalle due ragazze, ma anche dai fan a casa, l’interpretazione del suo ultimo singolo, “Addio mio amore”, tratto dal nuovo album.