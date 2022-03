C'è Posta per Te, ultima puntata: Emma, tutti gli ospiti e le storie

Ultima puntata di C’è posta per te domani sabato 12 marzo in prima serata su canale 5. Maria De Filippi conclude la venticinquesima stagione del people show che di anno in anno ha fidelizzato un pubblico ormai numerosissimo nel seguire con trasporto i protagonisti delle storie raccontate.

Gli ospiti

L’edizione si chiude in bellezza con la posta che coinvolge una delle cantanti più amate della musica italiana: Emma, protagonista domani di un’emozionante storia a sorpresa. L’artista non è nuova alla partecipazione al programma di Maria De Filippi: già nelle precedenti edizioni del programma Emma è stata coinvolta per sorprendere le persone destinatarie delle famigerate buste, sortendo sempre un grande entusiasmo nei telespettatori che hanno seguito dall’inizio il suo percorso professionale.

Al momento non sono stati resi noti altri ospiti.

Le storie

Spazio poi alle storie della gente comune che si rivolge al programma nel tentativo di riallacciare rapporti e risolvere situazioni famigliari spesso irrisolvibili, ritrovare persone del proprio passato mai dimenticate o riservare storie a sorpresa a chi si ama.

Il format di C'è Posta per Te, inossidabile certezza del sabato sera, è stato ideato e condotto da Maria De Filippi con Alberto Silvestri 22 anni fa e prodotto dalla Fascino PGT. Autori della trasmissione sono: Lucia Chiorrini e Emanuela Sempio e Rosella Bettinardi e Camilla Capogrossi e Anna Maria Celani e Daniela Cutolo e Giusy De Filippo e Rita Leccio e Salvatore Lo Presti con la collaborazione di Barbara Cappi. Il programma è prodotto da Fascino P.g.t per Mediaset. A cura di Roberto Maltoni. Firma la regia Paolo Pietrangeli.